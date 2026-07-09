Scaloni deve repetir escalação da Argentina pela primeira vez na Copa

A Argentina pode ter uma novidade para encarar a Suíça no próximo sábado (11): a repetição na escalação. Afinal, somando as duas Copas que comandou pela seleção, Lionel Scaloni nunca manteve o mesmo time em duas partidas seguidas. Inclusive, a manutenção da equipe é algo raro no trabalho do treinador, já que aconteceu apenas em três ocasiões ao longo dos oito anos em que está no cargo.

Todos os jogadores que iniciaram o confronto contra o Egito estão à disposição de Scaloni. No duelo das oitavas de final, o treinador colocou Paredes na vaga de Thiago Almada, dando mais proteção para o ataque. Já no ataque, Julián Álvarez assumiu a posição que era de Lautaro Martínez contra Cabo Verde. Com isso, o treinador deve escalar a seleção com: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

Segundo a imprensa argentina, o treino desta quinta-feira (09) deu indícios de que o técnico possa manter a formação. Apesar de não ter acontecido um coletivo entre os jogadores, os exercícios praticados pelo treinador deixam a hipótese em alta para as quartas de final.

Até aqui, Scaloni só repetiu a escalação da Argentina em três ocasiões. A primeira, em 2019, na Copa América, quando atuou com a mesma equipe nas quartas de final contra a Venezuela e na semifinal contra o Brasil. Depois, nos amistosos festivos do título de 2022, contra Panamá e Curaçao, em março de 2023. Por fim, voltou a manter a mesma formação na última Copa América, na semifinal contra o Canadá e na decisão contra a Colômbia.

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