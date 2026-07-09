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Scaloni deve repetir escalação da Argentina pela primeira vez na Copa

Scaloni deve repetir escalação da Argentina pela primeira vez na Copa
Scaloni deve repetir escalação da Argentina pela primeira vez na Copa -

A Argentina pode ter uma novidade para encarar a Suíça no próximo sábado (11): a repetição na escalação. Afinal, somando as duas Copas que comandou pela seleção, Lionel Scaloni nunca manteve o mesmo time em duas partidas seguidas. Inclusive, a manutenção da equipe é algo raro no trabalho do treinador, já que aconteceu apenas em três ocasiões ao longo dos oito anos em que está no cargo.

Todos os jogadores que iniciaram o confronto contra o Egito estão à disposição de Scaloni. No duelo das oitavas de final, o treinador colocou Paredes na vaga de Thiago Almada, dando mais proteção para o ataque. Já no ataque, Julián Álvarez assumiu a posição que era de Lautaro Martínez contra Cabo Verde. Com isso, o treinador deve escalar a seleção com: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

Segundo a imprensa argentina, o treino desta quinta-feira (09) deu indícios de que o técnico possa manter a formação. Apesar de não ter acontecido um coletivo entre os jogadores, os exercícios praticados pelo treinador deixam a hipótese em alta para as quartas de final.

Até aqui, Scaloni só repetiu a escalação da Argentina em três ocasiões. A primeira, em 2019, na Copa América, quando atuou com a mesma equipe nas quartas de final contra a Venezuela e na semifinal contra o Brasil. Depois, nos amistosos festivos do título de 2022, contra Panamá e Curaçao, em março de 2023. Por fim, voltou a manter a mesma formação na última Copa América, na semifinal contra o Canadá e na decisão contra a Colômbia.

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