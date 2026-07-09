Alemanha prepara proposta a Jürgen Klopp; veja detalhes

A Federação Alemã de Futebol prepara uma proposta milionária para convencer o técnico Jürgen Klopp a assumir o comando da seleção. O ex-treinador do Liverpool poderá receber mais de 7 milhões de euros (R$ 41,16 milhões) por temporada em um contrato válido até a Copa do Mundo de 2030. Ele pode chegar para substituir Julian Nagelsmann.

Segundo o jornal alemão “Bild”, Bernd Neuendorf, presidente da DFB, e Hans-Joachim Watzke, vice da entidade, viajarão a Nova York neste fim de semana para tentar concluir o acordo com o treinador de 59 anos.

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O plano prevê um contrato de quatro temporadas. Os valores anuais devem superar levemente os 7 milhões de euros recebidos pelo ex-comandante Nagelsmann. O custo total do vínculo, portanto, pode passará dos 28 milhões de euros — algo em torno de R$ 164,6 milhões na cotação atual.

Além disso, a federação alemã (DFB) e a Red Bull costuraram uma saída que evita o pagamento de multa rescisória pelo cargo estratégico que Jürgen Klopp ocupa na empresa. O treinador, assim, acumularia a função de embaixador da marca mesmo no comando da seleção.

Por fim, a Alemanha enfrenta um período de pressão após o fim do trabalho de Nagelsmann. A federação considera Klopp o nome ideal para liderar a reconstrução e desenvolver um projeto de longo prazo até 2030.

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