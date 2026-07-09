Mbappé pede cautela com a França após classificação: “Não é a melhor”

Pela terceira vez consecutiva, a França está na semifinal da Copa do Mundo. Na tarde desta quinta-feira (09), os Bleus derrotaram o Marrocos por 2 a 0 e alcançaram a classificação, levantando a discussão que sobre se o país estaria vivendo a sua melhor geração na história.

O craque do time, Mbappé, pediu cautela. O jogador recordou que a equipe ainda não conquistou títulos e nem repetiu feitos de seleções passadas. Entretanto, valorizou o potencial do grupo, afirmando que há uma reunião de muitas qualidades e que isso permite sonhos altos.

“Esta equipe não é nem campeã do mundo, nem vice-campeã do mundo. Neste momento, não é a mais forte. É a equipe que tem mais potencial, aquela com a qual é mais fácil projetar o futuro, porque reúne muitas qualidades. Claro que faz você sonhar, mas dizer que é a mais forte… Eu sempre disse que equipes fortes são as que vencem. Então, esta não é a equipe mais forte”, pontuou.

Até aqui, a França se mantém com 100% de aproveitamento no tempo regulamentar, um feito inédito nesta Copa. Para Mbappé, isso se deve ao fato dos jogadores, apesar de suas qualidades, atuarem como uma equipe, ressaltando a união de todos.

“Temos jogadores de muita qualidade, mas jogamos como uma equipe. Temos um coletivo, um grupo muito unido, que caminha sempre na mesma direção. E a direção que queremos seguir é a vitória”, enfatizou.

Desconcentração no pênalti

Apesar de ter feito o primeiro gol francês na vitória contra o Marrocos, Mbappé passou por um momento de tensão na partida. Afinal, ainda na primeira etapa, o craque desperdiçou uma penalidade. O jogador disse que acabou sendo desconcentrado pela checagem do Var e pela indefinição do árbitro.

“O árbitro me disse que era pênalti, então eu perguntei se a checagem era complicada. Ele respondeu que sim. O Ousmane me passou a bola. Depois, quando eu já estava começando a me concentrar para a cobrança, o árbitro veio me dizer que não era pênalti. Eu já não sabia mais. Peguei a bola de novo nas mãos e a coloquei no chão outra vez. Ele voltou para dizer que, sim, era pênalti. Depois disse: “Não, espera, tem um lance de dois minutos antes que precisa ser revisado.” É assim mesmo, acabei me deixando desconcentrar”, relatou.

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