Botafogo empata com Sampaio Corrêa-RJ no segundo jogo-treino desta quinta (9)

O Botafogo empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa-RJ, nesta quinta-feira (9), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A atividade, realizada no período da tarde, foi o segundo jogo-treino do dia do elenco alvinegro. Pela manhã, o time já havia vencido o Bonsucesso por 4 a 1.

O confronto contra a equipe de Saquarema marcou também o último compromisso do Botafogo antes da retomada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, afinal, volta à competição em momento de instabilidade na tabela, na 12ª colocação, com 22 pontos em 17 jogos. Assim, o duelo com o Santos, na próxima quinta-feira (16), ganha peso para tentar iniciar uma reação e se aproximar novamente da parte de cima.

A atividade contra o Sampaio Corrêa-RJ foi fechada à imprensa. Ainda assim, serviu para dar ritmo ao grupo comandado por Franclim Carvalho durante a intertemporada. Além disso, encerrou a preparação do Botafogo antes da volta aos jogos oficiais.

Agora, o Botafogo volta o foco para o Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Santos, na quinta-feira (16), no Estádio Olímpico Nilton Santos.

Já o Sampaio Corrêa-RJ segue a preparação para a Copa Rio. A equipe enfrentará o Resende na quarta-feira (15), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

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