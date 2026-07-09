Santos reconhece dívida com elenco e rebate atraso em salários

O Santos negou, nesta quinta-feira (9), que tenha salários atrasados no elenco profissional. Em nota oficial, o clube rebateu a informação de que haveria pendências de vários meses nos vencimentos em carteira dos jogadores. No entanto, o Peixe admitiu atraso no pagamento dos direitos de imagem dos atletas.

A manifestação ocorreu em meio a um momento financeiro delicado na Vila Belmiro. Recentemente, a Fifa aplicou um transfer ban ao Santos por causa de uma dívida com o Monaco, da França, pela contratação do volante Jean Lucas, hoje no Bahia. Assim, o clube está impedido de registrar novos jogadores até quitar a pendência.

Na nota, o Santos afirmou que “não é verdadeira a informação” sobre atraso no salário CLT dos atletas. Depois, reconheceu que “existem atrasos no direito de imagem”. O clube também disse que “busca alternativas para resolver a questão” e conversa com os jogadores para organizar um cronograma de pagamentos.

A pendência aumenta a pressão sobre a diretoria em um período importante da temporada. Além disso, o transfer ban reduz a margem de ação do clube no mercado. Por isso, o Santos deve buscar soluções internas para manter o elenco competitivo.

Cuca pode recorrer aos jovens

Diante das limitações financeiras, o Santos tende a ampliar o uso de atletas formados nas categorias de base. No amistoso contra o União São João, no último sábado (4), o técnico Cuca relacionou dez jogadores com idade para atuar no sub-20. A escolha reforçou o cenário de elenco enxuto e de necessidade de alternativas caseiras.

O treinador já havia indicado ciência das dificuldades do clube. Assim, a tendência é que jovens ganhem mais espaço na sequência da temporada. Além disso, atletas que perderam espaço no grupo também podem receber novas oportunidades.

Leia Mais: Santos define data da reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé

A diretoria ainda aposta na permanência de Neymar até o fim da temporada. Ainda assim, reconhece que o contexto financeiro limita investimentos e exige cautela nas próximas decisões.

O Santos volta a campo na quinta-feira (16), às 19h30, contra o Botafogo, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, nesta quinta-feira (9), o Peixe empatou sem gols com o Osasco Sporting em jogo-treino no CT Rei Pelé.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.