Inglaterra deve ter desfalque na defesa para encarar a Noruega

Sem poder contar com o lateral Jarell Quansah, expulso contra o México, a Inglaterra pode ter mais um desfalque para encarar a Noruega, no próximo sábado (11). Afinal, o zagueiro Marc Guéhi teve uma lesão detectada na parte posterior da coxa e virou dúvida para o confronto das quartas de final.

O defensor relatou ter sentido dores na reta final do confronto contra o México. A expectativa do departamento médico inglês era de apenas uma fadiga muscular. Entretanto, de acordo com a imprensa inglesa, o jogador sofreu uma distenção no músculo. Apesar do problema não ser considerado grave, o jogador ainda não treinou em campo com o restantes dos companheiros nesta semana.

Por conta da importância do jogo, Thomas Tuchel terá que tomar a decisão se contará com Guéhi sem ele estar 100% fisicamente ou não. O zagueiro participou de quatro dos cinco jogos da Inglaterra nesta Copa, permanecendo no banco de reservas apenas na estreia, na vitória contra a Croácia.

Além de ser um jogador estabelecido na equipe, o defensor também pode fazer a diferença se conseguir atuar por conta do seu convívio com o principal craque norueguês. Afinal, em seu clube, o Manchester City, Guéhi divide vestiário com Haaland, vice-artilheiro da Copa, com sete gols. Entretanto, caso não tenha condições de jogo, poderá ser substituído por John Stones, que é companheiro dos dois no clube inglês.

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