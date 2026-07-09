São Paulo muda acordo com Botafogo e fica perto de fechar com Newton

O São Paulo mudou o formato da negociação por Newton e ficou perto de concluir a contratação do volante do Botafogo. A ideia inicial envolvia uma troca com Ferraresi, mas os clubes desistiram desse modelo. Assim, o Tricolor encaminhou a compra do meio-campista e tenta finalizar os últimos detalhes para assinar o contrato nos próximos dias.

A alteração ocorreu após um impasse na situação de Ferraresi. Os representantes do zagueiro pediram o pagamento de uma comissão para viabilizar a transferência definitiva ao Botafogo. No entanto, a diretoria são-paulina recusou a condição. Depois disso, Rafinha, gerente de futebol do São Paulo, se reuniu com Paulo Pitombeira, empresário de Newton, para buscar uma alternativa.

A solução encontrada passou por uma mudança direta no acordo. Newton abrirá mão de valores que tinha a receber do Botafogo para ajudar a viabilizar a ida ao São Paulo. Com isso, a negociação avançou novamente. Ainda assim, os valores da operação seguem em definição, e o martelo deve ser batido nos próximos dias.

Ferraresi, por sua vez, continuará no Botafogo por empréstimo até o fim da temporada. O clube carioca ainda terá a opção de compra fixada em 6 milhões de euros, cerca de R$ 36 milhões. Portanto, a permanência do zagueiro no Rio de Janeiro não fica descartada, mas deixa de fazer parte da negociação por Newton.

Dorival pediu mais uma opção para o meio do São Paulo

Newton já está na capital paulista e visitou o CT da Barra Funda nesta quinta-feira (9). O volante tem acordo encaminhado para assinar com o São Paulo até 2030. Porém, o registro só poderá ocorrer a partir da abertura da janela de transferências, marcada para o dia 20 de julho.

A chegada do jogador atende a um pedido de Dorival Júnior. O treinador busca mais uma opção para o meio-campo e vê Newton como alternativa para reforçar o setor na sequência da temporada. Dessa forma, o Tricolor tenta agir antes da abertura da janela para deixar a contratação pronta.

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Revelado pela Jacuipense, Newton chegou ao Botafogo em 2022 para atuar inicialmente na equipe sub-23. No ano seguinte, estreou no elenco profissional e passou a ganhar espaço. Desde então, disputou 74 partidas e marcou dois gols pelo clube carioca.

A negociação, portanto, entra em sua fase final com um desenho diferente do previsto inicialmente. O São Paulo manteve o interesse no volante, resolveu o impasse sem envolver Ferraresi e agora trabalha para concluir a compra de Newton nos próximos dias.

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