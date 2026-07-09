Lukaku pede “jogo perfeito” da Bélgica para vencer a Espanha

Em sua quarta Copa do Mundo, Romelu Lukaku tem experiência de sobra e sabe que enfrentar um grande desafio. O artilheiro, assim, pede para que a Bélgica faça um “jogo perfeito” diante da Espanha, nesta sexta-feira (10/7), às 16h, no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 16h (de Brasília).

“Bom, se chegamos esse nível, não vamos jogar unicamente para perder e voltar para casa. Se trata de uma etapa muito importante, contamos com o talento necessário. Mas teremos que jogar um jogo perfeito. É uma das fases críticas. A Espanha é uma equipe excelente. O estilo se reconhece, eles têm velocidade nas laterais. Mas estamos bem preparados”, destacou o jogador, de 33 anos.

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Com três gols marcados nos últimos três jogos, Lukaku pode voltar a ser titular contra os espanhóis. Nesta Copa, o atacante começou jogando apenas no empate por 0 a 0 com o Irã, na segunda rodada da fase de grupos.

“A Espanha é uma equipe muito completa, estão bem em todas as fases do jogo. Tem jogadores inteligentes pelas linhas, temos que jogar o jogo perfeito. É impressionante o que jogaram até agora. Mas nós temos qualidade também”, reforçou o atacante, que disputa sua quarta Copa do Mundo”, disse.

“Não vamos apenas nos defender”

Além do atacante, o técnico Rudi Garcia, afirmou em entrevista a rival é favorita no duelo de quartas de final da Copa do Mundo. Mas garantiu que seu time não vai jogar na retranca.

“Claro que são um dos favoritos, conhecemos um por um. É uma força de seleção de alta qualidade. São os primeiros em posse de bola, estão mais preparados, mais sólidos. Não se deixam amedrontar em nenhum momento”, afirmou o treinador.

“Vamos procurar marcar e não vamos apenas nos defender. Vamos poder tentar marcar gols. Contamos com nossas próprias qualidades. Queremos estar na semifinal”, ressaltou.

A partida entre Bélgica e Espanha, portanto, vai definir o adversário da França nas semifinais da Copa do Mundo.

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