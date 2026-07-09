Lautaro Díaz deixa o Santos antes do fim do empréstimo

Lautaro Díaz não é mais jogador do Santos. O atacante argentino rescindiu, na noite desta quinta-feira (9), o contrato de empréstimo com o clube. O vínculo iria até 31 de julho, mas o atleta conseguiu a liberação antecipada para avançar em uma transferência ao Racing, da Argentina.

O jogador pertence ao Cruzeiro. Por isso, a negociação com o Racing deve ocorrer diretamente com o clube mineiro. A equipe argentina, agora comandada por Juan Pablo Vojvoda, ex-treinador do Santos, aparece como provável destino do atacante.

Lautaro já conversava com a diretoria santista havia alguns dias para obter a saída antecipada. Ainda assim, chegou a participar do jogo-treino contra o Osasco Sporting, nesta quinta-feira (9), no CT Rei Pelé. A atividade terminou empatada em 0 a 0 e marcou o último teste do Peixe antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

A saída do argentino faz parte de um período de ajustes no elenco santista. Além disso, reduz mais uma opção ofensiva para Cuca na sequência da temporada. O treinador, porém, tem usado a intertemporada para observar jogadores da base e reorganizar o grupo.

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Lautaro Díaz encerra a passagem pelo Santos com 34 partidas e quatro gols. Embora tenha recebido oportunidades ao longo do empréstimo, o atacante não conseguiu se firmar como peça decisiva no elenco.

Agora, o Santos volta o foco para o Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Botafogo, na quinta-feira (16), às 19h30, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 19ª rodada.

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