Vasco deve liberar Hugo Moura para clube de Fábio Carille

Hugo Moura está perto de deixar o Vasco. O volante se acertou com o Al-Fayha, da Arábia Saudita, e encaminhou a saída do clube carioca. Agora, restam detalhes para a assinatura do novo contrato e para a transferência em definitivo ao futebol saudita.

A tendência é que Vasco e Hugo Moura cheguem a uma rescisão amigável. Como o jogador tem poucos meses restantes de vínculo, o acordo pode facilitar a saída e, ao mesmo tempo, dar alívio à folha salarial do clube. Assim, o Cruz-Maltino abre espaço financeiro em meio à busca por reforços para a sequência da temporada.

O destino também aproxima Hugo Moura de um velho conhecido. O Al-Fayha é comandado por Fábio Carille, treinador que trabalhou com o volante no Vasco e também no Athletico-PR. O técnico, inclusive, pediu a contratação do jogador para reforçar o elenco na Arábia Saudita.

Hugo Moura já se despediu de companheiros e funcionários do Vasco. Portanto, a saída está encaminhada e deve ser formalizada nos próximos dias, caso os últimos pontos sejam resolvidos entre as partes.

Volante chegou ao clube em 2024

Hugo Moura chegou ao Vasco em abril de 2024, por empréstimo com obrigação de compra. Desde então, disputou 119 partidas pelo clube, marcou quatro gols e deu sete assistências. Apesar da sequência no elenco, o volante deve encerrar a passagem antes do fim do contrato.

A saída ocorre em um período de movimentações no futebol vascaíno. Além da busca por reforços, o clube também vive mudanças administrativas na SAF e tenta organizar o planejamento para a segunda parte do Campeonato Brasileiro.

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Agora, o Vasco volta o foco para a retomada da Série A. O próximo compromisso será contra o Vitória, na quinta-feira (16), no Barradão, pela primeira partida do clube depois da pausa para a Copa do Mundo.

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