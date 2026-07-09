Mbappé e Dembélé igualam marca de dupla do penta do Brasil em 2002

A classificação da França para a semifinal da Copa do Mundo contou com o brilho de Mbappé e Dembélé. Os grandes craques dos Bleus marcaram os gols da vitória contra o Marrocos e igualaram uma marca de uma dupla que conquistou o pentacampeonato do Brasil, em 2002.

Afinal, com os gols anotados nesta quinta-feira (09), Mbappé alcançou os oito gols nesta Copa, enquanto Dembélé tem cinco. Essa é a mesma marca que Ronaldo e Rivaldo, respectivamente, alcançaram na Coreia do Sul e no Japão em 2002. Com isso, os franceses repetiram a combinação apenas pela segunda vez na história da competição.

Além disso, o feito da dupla da França chama mais atenção. Afinal, os brasileiros alcançaram a marca com sete jogos, com o Fenômeno marcando duas vezes na grande final. Entretanto, os franceses igualaram a marca com seis partidas, tendo ainda mais duas para disputar.

Agora, a dupla busca repetir outro feito de Ronaldo. Afinal, em parceria com Cafu, o atacante brasileiro é o único a ter um companheiro em dois títulos de Copa não seguidos. Já que em 1938 a Itália tinha quatro campeões de 34 no elenco e o Brasil tinha 13 jogadores em 1962 que venceram o Mundial de 58. Os franceses levantaram a taça em 2018, ficaram o vice na última edição e vão em busca do tricampeonato.

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