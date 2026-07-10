França iguala marca do Brasil em semifinais de Copa e repete feito da Alemanha

A classificação da França para a semifinal da Copa estabeleceu de vez o lugar dos Bleus entre as potências da história da Copa do Mundo. Afinal, com a vaga conquistada na vitória contra o Marrocos nesta quinta-feira (09), a seleção disputará essa fase do torneio pela oitava vez, sendo a terceira dfe forma seguida, e empatando com o Brasil na lista dos que mais disputaram essa fase. A Alemanha lidera a lista com 12 participações.

Entretanto, os franceses possuem uma marca expressiva no feito. Na última vez que o Brasil disputou uma semifinal, em 2014, a França tinha apenas cinco participações nesta fase: 1958, 1982, 1986, 1998 e 2006. Entretanto, desde então, a seleção europeia sempre conseguiu chegar entre as quatro melhores da competição, avançando para a final nas últimas duas edições.

Inclusive, a França também se tornou a terceira seleção a disputar três semifinais consecutivas de Copa. Anteriormente, apenas o Brasil, em 1994, 1998 e 2002, e a Alemanha haviam conseguido o feito. Porém, os alemães alcançaram a marca em quatro momentos distintos: 1966, 1970 e 1974, sob o comando de Beckenbauer e 1982, 1986 e 1990, chegando na decisão em todas. Além da maior sequência, com quatro semifinais entre 2002 e 2014.

Agora, os franceses podem igualar outra marca de brasileiros e alemães. Caso consiga a classificação para a final, a França disputará sua terceira decisão seguida, assim como aconteceu com a Alemanha entre 1982 e 1990, e o Brasil, entre 1994 e 2002.

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