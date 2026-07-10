“Devastado” após eliminação da Holanda, Memphis Depay vive impasse no Corinthians

Em 12 de setembro de 2024, Memphis Depay deu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Corinthians. Com o status de astro internacional, o maior artilheiro da história da seleção holandesa declarou na ocasião que seguia um propósito de vida. Logo de cara, fez um afago na Fiel. “A razão pela qual estou aqui é pelo Corinthians. Eles me propuseram vir e a energia que senti, os esforços do clube, todos os torcedores, foi algo que nunca tinha experimentado antes”, declarou.

Quase dois anos depois, com uma trajetória de títulos, gols e imbróglios financeiros, o camisa 10 vive um impasse em sua renovação contratual. O vínculo termina em 31 de julho e a permanência de Depay no Timão é incerta.

Em meio a um período de descanso após disputar a Copa do Mundo com sua seleção, o jogador fez uma postagem nas redes sociais que deixou os torcedores corintianos apreensivos. “Eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção e é por isso que sigo aqui”, dizia a mensagem em uma das contas de Instagram do holandês.

Mesmo sem uma clara referência a destinatários, a mensagem serviu para engrossar o caldo de especulações sobre o futuro do jogador no Corinthians. Em especial porque o clube deve uma soma importante a Memphis Depay (estimados R$ 43 milhões por bonificações). Além disso, em abril o atleta já havia compartilhado nas redes uma sequência de fotos com memes sobre futuro no trabalho em que todas as opções pareciam ruins. Nos comentários, alguns torcedores interpretaram como uma indireta do holandês sobre sua situação no clube.

Salário menor e parcelamento da dívida

Recados à parte, o fato é que ainda não há um acordo para a permanência de Depay. De acordo com o portal “Meu Timão” no início de junho o Corinthians recebeu uma negativa do staff do jogador para uma primeira proposta oficial de renovação. Ele previa significativa redução salarial, um modelo diferente de remuneração e parcelamento da dívida.

Segundo as informações que circulam nos bastidores do clube, as partes seguem em tratativas. Memphis Depay tem o desejo de seguir no Corinthians. Por isso, há otimismo de que se encontre um meio termo entre as limitações financeiras do clube paulista e as condições pleiteadas pelo jogador e seu entorno.

No primeiro semestre de 2026, o camisa 10 não conseguiu manter os bons números da temporada anterior pelo Corinthians. Porém, a performance ficou comprometida por uma lesão na coxa direita que deixou Depay ausente dos gramados por dois meses. Com Fernando Diniz, que assumiu o comando da equipe no início de abril, o atacante fez somente dois jogos.

Memphis Depay soma 79 partidas pelo Corinthians, com 20 gols e 15 assistências. Ele já é o quinto estrangeiro que mais marcou com a camisa alvinegra. Além de ter sido vital na arrancada no Brasileirão de 2024, que retirou a equipe da zona do rebaixamento, o holandês conquistou três títulos. Foram eles: Campeonato Paulista de 2025, Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de de 2026 derrotando o Flamengo na final.

A decepção por uma Copa do Mundo frustrante

Em meio à indefinição de seu futuro no Corinthians, Memphis Depay ainda lambe as feridas da frustrada campanha da Holanda na Copa do Mundo de 2026. Maior artilheiro da história da seleção laranja com 54 gols, o atacante expôs seu atordoamento em mensagem nas redes sociais. “Ainda não achei as palavras para explicar como eu me sinto. Estou devastado que tenha acabado dessa forma”, desabafou.

Memphis Depay jogou apenas 70 minutos na campanha holandesa. Ademais, sempre saindo do banco de reservas pelo fato de vir de lesão. Ele participou de apenas um gol no torneio, a assistência para Summerville na goleada por 5 a 1 sobre a Suécia, ainda na fase de grupos. A Holanda foi eliminada nos pênaltis por Marrocos na nova fase de 16 avos.