Futuro de Neymar segue indefinido no Santos e aposentadoria não está descartada

Depois da eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o futuro de Neymar passou a ser uma das principais incógnitas do futebol brasileiro. O atacante aproveita um período de descanso nos Estados Unidos ao lado da família. Assim, tem reapresentação marcada no Santos apenas para o dia 17 de julho, no CT Rei Pelé. Apesar disso, os próximos passos da carreira do camisa 10 ainda geram dúvidas nos bastidores.

O contrato de Neymar com o Santos é válido até 31 de dezembro de 2026. Internamente, dirigentes acreditam que o jogador cumprirá o compromisso e defenderá o clube no segundo semestre, mesmo com a dívida superior a R$ 90 milhões referente a direitos de imagem. O Peixe chegou a um acordo com a NR Sports para parcelar os pagamentos até 2030, mantendo uma relação considerada positiva entre as partes.

Ainda assim, o cenário é tratado com cautela. Pessoas ligadas ao clube admitem que a eliminação diante da Noruega e o desgaste acumulado nos últimos anos podem influenciar a decisão de Neymar sobre a continuidade da carreira. Aos 34 anos, o atacante marcou o único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 e, após a partida, indicou que não voltará a vestir a camisa da Seleção Brasileira.

O segundo semestre oferece ao Santos uma agenda importante. Além da disputa do Campeonato Brasileiro, a equipe segue viva na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Nos bastidores, o torneio continental é visto como uma oportunidade real de título, o que representaria uma conquista inédita para Neymar. O clube enfrenta a Universidad Central, da Venezuela, na repescagem da competição, mas a presença do camisa 10 na viagem ainda é incerta.

Neymar está desgastado

As recorrentes lesões também entram na equação. O desgaste físico e mental provocado pelos últimos anos, somado à pressão de liderar a Seleção Brasileira, alimentou especulações sobre uma possível aposentadoria. O assunto ganhou ainda mais repercussão depois que o pai do jogador publicou uma mensagem nas redes sociais pedindo que o filho desse continuidade à carreira.

Por outro lado, encerrar a trajetória neste momento não seria uma decisão simples. Além do impacto esportivo, Neymar possui contratos de patrocínio em vigor, o que tornaria uma aposentadoria imediata mais complexa do ponto de vista comercial. No Santos, uma eventual despedida também teria consequências financeiras. Afinal, o clube enfrenta dificuldades de fluxo de caixa para honrar os compromissos assumidos com o atleta.

Por ora, o único compromisso confirmado é a reapresentação ao Santos na próxima semana. A partir dela, Neymar deverá definir se seguirá na Vila Belmiro até o fim do contrato, buscará um novo desafio no exterior ou vai deixar os gramados.

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