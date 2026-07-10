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Entenda os motivos do Palmeiras ter apenas um alvo nesta janela

Entenda os motivos do Palmeiras ter apenas um alvo nesta janela
Entenda os motivos do Palmeiras ter apenas um alvo nesta janela -

 

O Palmeiras decidiu concentrar todos os esforços nesta janela de transferência na contratação de Danilo. Revelado pelo próprio clube e atualmente no Botafogo, o volante é o único alvo definido pela diretoria para reforçar o elenco no segundo semestre. A avaliação interna é de que o grupo comandado por Abel Ferreira já possui qualidade suficiente para disputar todas as competições e precisa apenas de um reforço pontual no meio-campo.

As conversas entre Palmeiras e Botafogo seguem em andamento, embora ainda exista uma diferença significativa entre as partes. O Verdão apresentou uma proposta de aproximadamente R$ 120 milhões, além da inclusão do zagueiro Naves na negociação. O clube carioca, por outro lado, pede mais de R$ 200 milhões para liberar o jogador.

Mesmo diante da distância entre os valores, a diretoria alviverde mantém o otimismo e busca alternativas para viabilizar o acordo. Ao mesmo tempo, acompanha atentamente o mercado europeu, considerado o principal concorrente pelo volante, apesar de Danilo não ter conseguido a valorização esperada durante a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Palmeiras quer fortalecer um elenco já elogiado

A confiança para investir apenas em Danilo passa pela convicção de que o Palmeiras já solucionou a principal carência do elenco nesta janela. A contratação do zagueiro Alexander Barboza, também junto ao Botafogo, fortaleceu um setor que precisava de mais experiência e deu novas alternativas a Abel Ferreira.

Com Barboza à disposição, o treinador passou a contar com mais uma opção ao lado de Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs. Além disso, a chegada do defensor abre a possibilidade de utilizar um esquema com três zagueiros sempre que a comissão técnica considerar necessário.

Agora, o foco está no meio-campo. Internamente, o entendimento é de que Danilo elevaria ainda mais o nível do elenco por oferecer características que hoje fazem falta ao grupo. O volante pode atuar como um camisa 8, desempenhando a função de área a área, exatamente como fez durante sua primeira passagem pelo clube sob o comando de Abel Ferreira.

A janela de transferências será aberta no dia 20 de julho, mas o Palmeiras trabalha para definir o futuro da negociação antes dessa data. Até lá, a diretoria seguirá tentando reduzir a diferença em relação ao Botafogo e transformar Danilo na única contratação da equipe para o restante da temporada.

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