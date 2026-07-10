Entenda os motivos do Palmeiras ter apenas um alvo nesta janela

O Palmeiras decidiu concentrar todos os esforços nesta janela de transferência na contratação de Danilo. Revelado pelo próprio clube e atualmente no Botafogo, o volante é o único alvo definido pela diretoria para reforçar o elenco no segundo semestre. A avaliação interna é de que o grupo comandado por Abel Ferreira já possui qualidade suficiente para disputar todas as competições e precisa apenas de um reforço pontual no meio-campo.

As conversas entre Palmeiras e Botafogo seguem em andamento, embora ainda exista uma diferença significativa entre as partes. O Verdão apresentou uma proposta de aproximadamente R$ 120 milhões, além da inclusão do zagueiro Naves na negociação. O clube carioca, por outro lado, pede mais de R$ 200 milhões para liberar o jogador.

Mesmo diante da distância entre os valores, a diretoria alviverde mantém o otimismo e busca alternativas para viabilizar o acordo. Ao mesmo tempo, acompanha atentamente o mercado europeu, considerado o principal concorrente pelo volante, apesar de Danilo não ter conseguido a valorização esperada durante a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Palmeiras quer fortalecer um elenco já elogiado

A confiança para investir apenas em Danilo passa pela convicção de que o Palmeiras já solucionou a principal carência do elenco nesta janela. A contratação do zagueiro Alexander Barboza, também junto ao Botafogo, fortaleceu um setor que precisava de mais experiência e deu novas alternativas a Abel Ferreira.

Com Barboza à disposição, o treinador passou a contar com mais uma opção ao lado de Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs. Além disso, a chegada do defensor abre a possibilidade de utilizar um esquema com três zagueiros sempre que a comissão técnica considerar necessário.

Agora, o foco está no meio-campo. Internamente, o entendimento é de que Danilo elevaria ainda mais o nível do elenco por oferecer características que hoje fazem falta ao grupo. O volante pode atuar como um camisa 8, desempenhando a função de área a área, exatamente como fez durante sua primeira passagem pelo clube sob o comando de Abel Ferreira.

A janela de transferências será aberta no dia 20 de julho, mas o Palmeiras trabalha para definir o futuro da negociação antes dessa data. Até lá, a diretoria seguirá tentando reduzir a diferença em relação ao Botafogo e transformar Danilo na única contratação da equipe para o restante da temporada.

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