Por que o pai de Lamine Yamal não pôde ir à Copa do Mundo? Entenda a ausência

A ausência de Mounir Nasraoui na primeira Copa do Mundo de Lamine Yamal chamou atenção de quem acompanha a trajetória do jogador. Acompanhado de perto pela mãe, irmão e namorada, o atacante não pôde contar com a presença de seu pai durante a participação da seleção espanhola no Mundial devido aos problemas de saúde do progenitor.

Mounir já explicou em outras ocasiões que convive com epilepsia e que o tratamento interfere em aspectos de sua rotina. Diante das especulações sobre sua condição, ele também pediu respeito aos comentários e boatos que circulam sobre o tema.

“Não sei se poderei ir, pois tenho epilepsia… Eu trocaria todo o dinheiro que tenho para poder melhorar”, disse Mounir a uma fonte citada pelo jornal El Español.

Viagens longas, como as que seria submetido, não são recomendadas para sua condição de saúde. Além do deslocamento entre Espanha e Estados Unidos, a delegação espanhola ainda precisou se movimentar por diferentes cidades durante a competição. A seleção passou por locais como Atlanta, Guadalajara, Dallas e Los Angeles.

A condição de saúde de Mounir também abriu espaço para debates sobre a necessidade de tratar questões médicas com respeito. O pai de Lamine chegou a denunciar comentários considerados injustos de pessoas que desconheciam seu real estado de saúde e inventaram fake news sobre o tema.

Relação com Lamine Yamal

A relação próxima entre pai e filho se tornou conhecida desde que o atacante começou a ganhar destaque no Barcelona. Ao longo desse período, até chegar à seleção espanhola, Mounir compartilhou diversas mensagens de orgulho e apoio à carreira da joia catalã.

O próprio jogador também já reconheceu em diferentes ocasiões a importância da família em sua formação pessoal e esportiva, destacando o papel dos familiares durante seu desenvolvimento.

Mesmo longe das arquibancadas, Mounir tem acompanhado tudo sobre o filho durante a Copa, prestando seu apoio. Ele agora se prepara para torcer pela classificação da Espanha à semifinal do torneio, em duelo contra a Bélgica nesta sexta-feira (10), a partir das 16h (de Brasília). Quem avançar, encara a França na próxima fase.

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