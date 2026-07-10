Vídeo: onda de distúrbios deixa um morto e dezenas de presos após vitória da França

A classificação da França para a semifinal da Copa do Mundo, após vencer o Marrocos por 2 a 0, foi seguida por uma onda de violência em diversas cidades da Europa. Enquanto milhares de torcedores comemoravam o resultado, manifestantes entraram em confronto com as forças de segurança na França, na Inglaterra, na Alemanha e em outros países. Os distúrbios deixaram uma pessoa morta, vários feridos e levaram as autoridades a deter dezenas de pessoas.

O caso mais grave, aliás, ocorreu em Aulnoye-Aymeries, próxima à cidade de Maubeuge, no norte da França. Um caminhão atropelou e matou um adolescente de 17 anos depois que ele caiu da carroceria durante as comemorações. Em seguida, as autoridades francesas detiveram o motorista do veículo para prestar esclarecimentos. Um jovem, que presenciou o acidente, precisou de atendimento hospitalar em estado de choque.

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Em Londres, torcedores marroquinos entraram em confronto com a polícia, lançando garrafas, fogos de artifício e outros objetos. Uma garrafa de vidro atingiu um agente na cabeça e provocou ferimentos. A polícia prendeu quatro pessoas por participação nos distúrbios.

Os episódios de violência, inclusive, também se espalharam para outras cidades europeias com grande presença das comunidades francesa e marroquina. Em Düsseldorf, na Alemanha, a polícia teve de usar jatos d’água e bombas de efeito moral para dispersar grupos envolvidos em tumultos. A polícia deteve dezenas de pessoas por arremessarem objetos e provocarem danos ao patrimônio público.

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