Salah projeta recomeço no Egito e lamenta eliminação para Argentina

Três dias após a eliminação diante da Argentina, o atacante Mohamed Salah quebrou o silêncio e utilizou as redes sociais para avaliar a trajetória do Egito na Copa do Mundo.

Aos 34 anos, o maior artilheiro da história do país provavelmente encerrou sua segunda e última participação no torneio. Contudo, ele demonstrou otimismo e garantiu que o desempenho em 2026 marca o início de uma nova era para o futebol egípcio.

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A princípio, o craque publicou uma foto que mostra o elenco abraçado no gramado e reconheceu que a dolorosa virada sofrida contra os argentinos ainda machuca o torcedor.

Consequentemente, o sentimento de frustração domina o ambiente, visto que os egípcios seguravam a vitória até os 34 minutos do segundo tempo. Apesar do baque sofrido na reta final da partida, o capitão assegurou que a seleção projeta voos muito mais altos a partir de agora.

Nesse sentido, o camisa 10 mandou um recado direto aos torcedores para renovar as esperanças do país.

“Eu sei que vocês ainda estão chateados, mas prometo que farei tudo o que está ao meu alcance para garantir que isso seja um novo começo para o futebol egípcio no cenário internacional. A classificação para a Copa do Mundo não vai ser suficiente, e a participação também não. Esse time merece a confiança de vocês”, escreveu o atacante.

Outros nomes do Egito

Além do protagonismo de Salah, o elenco contou com outros pilares fundamentais para construir a melhor campanha da história da nação em Mundiais. Ela superou as participações discretas de 1934, 1990 e 2018, quando os egípcios caíram ainda na fase de grupos.

أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم pic.twitter.com/Jrsp3YOjk7 — Mohamed Salah (@MoSalah) July 10, 2026

O goleiro Shobeir, por exemplo, ganhou os holofotes ao defender um pênalti de Messi, enquanto os atacantes Ashour e Zico também se destacaram ao lado do técnico Hossam Hassan, que inclusive já garantiu a renovação de seu contrato para a sequência do trabalho.

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