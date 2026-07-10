Justiça da Colômbia manda confiscar casa de René Higuita ligada ao cartel de Pablo Escobar

A Justiça da Colômbia determinou o confisco de um imóvel pertencente ao ex-goleiro René Higuita após concluir que a residência foi originalmente adquirida com recursos do cartel comandado por Pablo Escobar antes de chegar às mãos do ex-jogador, em 1992. A decisão conclui uma investigação conduzida pelo Ministério Público colombiano ao longo dos últimos 12 anos. O órgão apurou a origem da propriedade, localizada em um bairro nobre de Medellín, cidade natal do ex-atleta.

Além disso, segundo o Ministério Público, os responsáveis realizaram diversas transferências para ocultar a origem do imóvel. Dessa forma, durante esse processo, utilizaram supostas assinaturas falsas e outras manobras até registrarem a propriedade em nome de Higuita, um ano antes da morte de Pablo Escobar, em 1993. As autoridades também informaram à AFP que um laranja do cartel de Medellín comprou a residência antes de repassá-la ao ex-goleiro.

Em entrevista à Blu Radio na quinta-feira (9), Higuita negou qualquer ligação com a origem ilícita da casa e afirmou que também foi prejudicado pela situação. “É pura e mera coincidência. Eu me considero uma vítima destes acontecimentos.”

Dessa forma, o ex-jogador confirmou que recorrerá da decisão judicial. Até que a Justiça julgue o recurso, ele seguirá na posse da residência. “Naquela época, nos anos noventa, não havia a tecnologia que existe hoje, em que a gente entra na internet e pode verificar qual é a procedência da casa.”

Carreira de René Higuita

Ao longo da carreira, René Higuita marcou época no Atlético Nacional e também defendeu o Real Valladolid. Além disso, atualmente, o ex-goleiro atua como treinador de goleiros e espera a análise da Justiça sobre o recurso apresentado contra a decisão de confisco.

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