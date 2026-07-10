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Justiça da Colômbia manda confiscar casa de René Higuita ligada ao cartel de Pablo Escobar

Investigação apontou que residência foi adquirida com recursos ilícitos

Justiça da Colômbia manda confiscar casa de René Higuita ligada ao cartel de Pablo Escobar
Justiça da Colômbia manda confiscar casa de René Higuita ligada ao cartel de Pablo Escobar -

A Justiça da Colômbia determinou o confisco de um imóvel pertencente ao ex-goleiro René Higuita após concluir que a residência foi originalmente adquirida com recursos do cartel comandado por Pablo Escobar antes de chegar às mãos do ex-jogador, em 1992. A decisão conclui uma investigação conduzida pelo Ministério Público colombiano ao longo dos últimos 12 anos. O órgão apurou a origem da propriedade, localizada em um bairro nobre de Medellín, cidade natal do ex-atleta.

Além disso, segundo o Ministério Público, os responsáveis realizaram diversas transferências para ocultar a origem do imóvel. Dessa forma, durante esse processo, utilizaram supostas assinaturas falsas e outras manobras até registrarem a propriedade em nome de Higuita, um ano antes da morte de Pablo Escobar, em 1993. As autoridades também informaram à AFP que um laranja do cartel de Medellín comprou a residência antes de repassá-la ao ex-goleiro.

Em entrevista à Blu Radio na quinta-feira (9), Higuita negou qualquer ligação com a origem ilícita da casa e afirmou que também foi prejudicado pela situação. “É pura e mera coincidência. Eu me considero uma vítima destes acontecimentos.”

Dessa forma, o ex-jogador confirmou que recorrerá da decisão judicial. Até que a Justiça julgue o recurso, ele seguirá na posse da residência. “Naquela época, nos anos noventa, não havia a tecnologia que existe hoje, em que a gente entra na internet e pode verificar qual é a procedência da casa.”

Carreira de René Higuita

Ao longo da carreira, René Higuita marcou época no Atlético Nacional e também defendeu o Real Valladolid. Além disso, atualmente, o ex-goleiro atua como treinador de goleiros e espera a análise da Justiça sobre o recurso apresentado contra a decisão de confisco.

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