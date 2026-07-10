Espanha x Bélgica, com comentários e estatísticas a partir das 15h

Espanha e Bélgica medem forças, nesta sexta-feira (10/7), no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 16h (de Brasília), para tentar garantir uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo. Mas, desde 15h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.