Jornal português afirma que Botafogo negocia com volante do Porto B

O mercado da bola segue aquecido e o Botafogo movimentou os bastidores nesta sexta-feira ao formalizar uma proposta de 1,2 milhão de euros. Este valor equivale a cerca de R$ 7 milhões, para contratar o volante angolano Domingos Andrade.

O jogador de 23 anos defende atualmente o Porto B, mas pode mudar de ares em breve por conta do forte interesse do clube carioca. De acordo com as informações que o jornal português Record divulgou nesta sexta-feira (10), a diretoria alvinegra conduz as conversas de forma bastante positiva.





Conforme apurou a reportagem do veículo lusitano, “as negociações acontecem em bom caminho, e o meio-campista deve ser liberado pelo clube português para acertar as questões contratuais com o Botafogo.” Desse modo, a transferência depende apenas dos últimos ajustes burocráticos entre as partes envolvidas.

A carreira de Domingos

Embora o atleta tenha uma trajetória recente no Estádio do Dragão, o seu desempenho consistente já desperta grande atenção. De fato, o Porto contratou Domingos Andrade em julho de 2024.

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Logo em seguida, o jovem disputou 28 jogos pelo time B na temporada 2025/2026, período no qual inclusive marcou um gol.

Vale destacar que o meio-campista iniciou a sua carreira no Interclube, de Angola, antes de chegar ao futebol europeu. Posteriormente, ele acumulou também passagens importantes pelas equipes do Sporting e do Felgueiras, em Portugal, consolidando assim a sua evolução no esporte.

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