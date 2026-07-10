Senadora denuncia ataque hacker em meio à investigação por racismo contra Mbappé

Em meio à repercussão internacional dos insultos racistas dirigidos a Kylian Mbappé, a senadora paraguaia Celeste Amarilla afirmou, nessa quinta-feira (9), que teve sua conta no Instagram hackeada. Ela enfatizou que não se responsabiliza por qualquer publicação feita e disse já ter tomado medidas para proteger seu perfil na plataforma, além dos seguidores.

“Comunico que hackearam minha conta no Instagram, possivelmente desde esta manhã. Então não sou responsável por nada do que for publicado a partir de hoje. Estou tomando as medidas necessárias para a minha proteção e a dos meus seguidores. Por favor, desculpem os transtornos que isso possa causar”, comunicou através do X.

A integrante do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA) se tornou alvo de forte repercussão nos últimos dias após uma publicação contra o camisa 10 da França, também no X. Na mensagem, Celeste se referiu a Kylian Mbappé como “camaronês colonizado” que se finge de “francês durão”, mas é “ressentido, novo-rico, arrogante e feio”.

Comunico que fue Hackeada mi cuenta de Instagram posiblemente desde esta mañana, así que no soy responsable de nada de lo que se publique desde ahí a partir de hoy. Estoy dando los pasos necesarios para mi protección y de mis seguidores. Porfavor disculpen las molestias que pueda… — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 9, 2026

Repercussão nacional e internacional

As declarações provocaram uma série de reações dentro do própria Paraguai. Além da nota oficial do governo, o presidente do Congresso, Basilio Bachi Núñez, e o líder da bancada Honor Colorado no Senado, Natalicio Chase, classificaram a publicação como racista e xenófoba.

A repercussão também alcançou organismos internacionais. Na terça-feira, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou apoio ao atacante francês e condenou as declarações de Celeste. Bem como manifestou o governo do Paraguai, o órgão também definiu a fala da senadora como “racista” e “desprezível”.

Investigação por injúria racial contra Mbappé

O camisa 10 respondeu às ofensas nas redes sociais e descreveu a parlamentar como uma “mulher desprezível e indigna do cargo”. Kylian ainda afirmou que Celeste Amarilla “não representa o Paraguai” e que a “imprudência e racismo descarado” da senadora apagaram a campanha da seleção sul-americana na Copa.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) apresentou uma denúncia formal, classificando as declarações como “aberrantes e inaceitáveis” e defendendo a adoção de medidas judiciais. Paralelamente, uma unidade especializada no combate ao ódio online em Paris conduz uma investigação por injúria racial.

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