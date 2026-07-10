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Jogada10
Ancelotti busca refúgio no Canadá após eliminação do Brasil na Copa
Por
Jogada10
Publicado às 10h46 de 10/07/2026
Ancelotti busca refúgio no Canadá após eliminação do Brasil na Copa -
Jogada10
Carlo Ancelotti escolheu West Vancouver para descansar ao lado da família depois da derrota da Seleção Brasileira nas oitavas de final
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