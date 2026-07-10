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Sadio Mané anuncia aposentadoria da seleção de Senegal após 14 anos

Sadio Mané anuncia aposentadoria da seleção de Senegal após 14 anos
Sadio Mané anuncia aposentadoria da seleção de Senegal após 14 anos -

 

O atacante Sadio Mané anunciou nesta sexta-feira (10) a aposentadoria da seleção de Senegal. A decisão encerra uma trajetória de 14 anos vestindo a camisa dos Leões de Teranga e foi comunicada por meio de uma nota divulgada pelo jornal senegalês Le Quotidien, poucos dias após a eliminação da equipe na Copa do Mundo 2026. Apesar da despedida da seleção, Mané seguirá atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

A despedida, aliás, acontece dez dias depois da derrota por 3 a 2 para a Bélgica nas oitavas de final do Mundial, resultado que marcou a última partida do atacante pela seleção nacional. Aos 34 anos, Mané optou por encerrar a carreira internacional após liderar Senegal durante mais de uma década.

“Depois de longa reflexão, decidi encerrar minha carreira internacional. Vestir a camisa da seleção do Senegal foi a maior honra da minha vida. Agradeço ao povo senegalês, meus companheiros, treinadores e a todos que fizeram parte desta caminhada”, escreveu o jogador na nota publicada pela imprensa.

Mané disputou 126 partidas pelo Senegal, marcou 53 gols e tornou-se o maior artilheiro da seleção. O ponto alto ocorreu em 2022, quando comandou o país na conquista inédita da Copa Africana de Nações (CAN). Ele também esteve presente na conquista da CAN em janeiro deste ano, mas o título ainda está sub júdice, após a Confederação Africana de Futebol (CAF) anular o resultado e dar o título a Marrocos. O caso, porém, ainda está sendo analisado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

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