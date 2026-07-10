Sadio Mané anuncia aposentadoria da seleção de Senegal após 14 anos

O atacante Sadio Mané anunciou nesta sexta-feira (10) a aposentadoria da seleção de Senegal. A decisão encerra uma trajetória de 14 anos vestindo a camisa dos Leões de Teranga e foi comunicada por meio de uma nota divulgada pelo jornal senegalês Le Quotidien, poucos dias após a eliminação da equipe na Copa do Mundo 2026. Apesar da despedida da seleção, Mané seguirá atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

A despedida, aliás, acontece dez dias depois da derrota por 3 a 2 para a Bélgica nas oitavas de final do Mundial, resultado que marcou a última partida do atacante pela seleção nacional. Aos 34 anos, Mané optou por encerrar a carreira internacional após liderar Senegal durante mais de uma década.

“Depois de longa reflexão, decidi encerrar minha carreira internacional. Vestir a camisa da seleção do Senegal foi a maior honra da minha vida. Agradeço ao povo senegalês, meus companheiros, treinadores e a todos que fizeram parte desta caminhada”, escreveu o jogador na nota publicada pela imprensa.

Mané disputou 126 partidas pelo Senegal, marcou 53 gols e tornou-se o maior artilheiro da seleção. O ponto alto ocorreu em 2022, quando comandou o país na conquista inédita da Copa Africana de Nações (CAN). Ele também esteve presente na conquista da CAN em janeiro deste ano, mas o título ainda está sub júdice, após a Confederação Africana de Futebol (CAF) anular o resultado e dar o título a Marrocos. O caso, porém, ainda está sendo analisado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

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