Corinthians completa 50 dias de transfer ban e busca acordo para encerrar dívida

O Corinthians completou 50 dias sob transfer ban imposto pela Fifa por causa da dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez, em 2024. A pendência gira em torno de US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,7 milhões na cotação atual, e segue sem acordo entre as partes.

A diretoria mantém conversas com o clube norte-americano, mas ainda não conseguiu definir uma solução para o caso. Internamente, a expectativa é quitar o débito somente após arrecadar recursos com a venda de jogadores na próxima janela de transferências. A estratégia faz parte do planejamento para aliviar o fluxo de caixa e, ao mesmo tempo, retirar a punição que impede o Corinthians de registrar reforços.

José Martínez chegou ao Parque São Jorge em agosto de 2024, durante a gestão do então presidente Augusto Melo, em um pacote de contratações. A negociação custou aproximadamente R$ 11 milhões, mas o Corinthians quitou apenas parte do valor acordado.

Diante do atraso, o Philadelphia Union acionou a Fifa, que analisou a documentação do negócio e oficializou o transfer ban no dia 21 de maio. Desde então, o clube paulista trabalha para regularizar a situação e recuperar o direito de inscrever novos atletas.

Além dessa pendência, o Corinthians acompanha outra preocupação no cenário internacional. O clube também possui uma dívida de aproximadamente R$ 6 milhões com o Midtjylland, da Dinamarca, referente à contratação do volante Charles. Caso o pagamento não seja efetuado, o Timão corre o risco de sofrer novas sanções da Fifa nas próximas semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.