Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim revela torcida para França e esboça time em amistoso

O Flamengo encerra nos próximos dias a sua intertemporada em Portugal, onde enfrentará o Benfica neste sábado, às 15h30 (de Brasília), em um amistoso que fecha este período de preparação. Diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim indicou a provável escalação titular para o confronto e, simultaneamente, compartilhou suas impressões sobre a Copa do Mundo, revelando inclusive sua preferência pela seleção francesa.

Anteriormente, o treinador havia utilizado a força máxima disponível no empate contra o River Plate, enquanto na vitória diante do Lausanne ele preferiu poupar os titulares e dar minutagem aos atletas mais jovens.

Dessa forma, para o duelo contra os encarnados, o comandante sinalizou que pretende retomar uma formação bastante semelhante àquela que iniciou a partida contra os argentinos.

“Vamos iniciar com alguns jogadores que começaram o primeiro jogo. Uma equipe próxima daquela, o nosso grupo base, mas sabendo que nove dos internacionais estão fora e que o Ortiz também continua fora. Ao longo do jogo, conforme as necessidades, vamos alterar (o time) para que exista um jogo competitivo entre as duas equipas. São duas equipes fortes, que querem fazer um bom jogo e ter um bom resultado. Mas, acima de tudo, não querem perder os jogadores nesta fase. Não vamos arriscar situações de jogadores que podem estar no limite”, comentou.

Torcida por craque da França

Além do planejamento tático para o clube rubro-negro, as atenções de Jardim também se voltam para o Mundial de seleções. O técnico português revelou que, após as eliminações precoces de Portugal e do Brasil, ele concentra sua torcida na França. Tudo por causa de um motivo estritamente profissional e afetivo: sua forte ligação com Kylian Mbappé.

Afinal, o atual treinador flamenguista promoveu a estreia do astro francês no futebol profissional quando comandava o Monaco, época em que o atacante tinha somente 16 anos.

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“Tive a felicidade de trabalhar com dezenas de jovens que chegaram ao mais alto patamar. O Mbappé é um dos ícones desses jovens que eu lancei. Com certeza, hoje fico feliz. Fiquei feliz com a vitória da França ontem. Por três motivos, principalmente porque tenho muitas pessoas amigas na França, onde tenho casa e onde neste momento o meu filho e a minha família vivem; também tenho uma amizade grande com o Deschamps, um amigo já de longos anos; e ainda tenho um jogador na seleção que foi formado por nós. Por isso é uma seleção que eu vou apoiar, depois da saída de Portugal-Brasil, vou ter que apoiar a França até a final”, encerrou.

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