João Mendes, filho de Ronaldinho deixa clube na Inglaterra; entenda o motivo

Nove meses após chegar ao Hull City como uma das promessas da categoria sub-21, João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, encerrou sua passagem pelo clube inglês. O desligamento foi anunciado nesta sexta-feira (10) e marca mais um capítulo na trajetória do jovem atacante, que segue em busca de espaço no futebol europeu.

Antes de vestir a camisa do Hull City, João Mendes passou pelo Burnley, também da Inglaterra, onde permaneceu por uma temporada. Além disso, o jogador integrou as categorias de base do Barcelona, clube que consagrou o pai e onde iniciou sua formação.

Enquanto define o próximo passo da carreira, João Mendes apareceu nos últimos dias treinando intensamente em Portugal. Dessa forma, o atacante realiza atividades no Apex Football Performance, no Algarve, centro especializado na preparação de jovens atletas. Paralelamente, sua esposa, a influenciadora Giovanna Buscacio, e a filha do casal, Teresa, de 1 ano, retornaram ao Brasil.

Nas redes sociais, o jogador compartilhou registros da rotina de treinos e recebeu o apoio da companheira durante a preparação. Giovanna comentou um dos vídeos publicados pelo atleta e destacou a dedicação do filho de Ronaldinho Gaúcho na busca por uma nova oportunidade. “Desistir nunca foi opção”, escreveu ela, reforçando a confiança no novo momento da carreira de João Mendes.

Além disso, segundo o Jornal Extra, João Mendes já definiu seu próximo destino no futebol europeu. O atacante acertou com o Portimonense, equipe que disputa a segunda divisão de Portugal, e inicia uma nova etapa profissional. Agora, o jogador busca ganhar sequência dentro de campo e conquistar espaço no futebol europeu.

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