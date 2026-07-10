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Internacional monitora Matheus Cunha para substituir Sergio Rochet, diz site

Internacional monitora Matheus Cunha para substituir Sergio Rochet, diz site
Internacional monitora Matheus Cunha para substituir Sergio Rochet, diz site -

 

O Internacional já começou a desenhar os próximos passos para a janela de transferências e trabalha com um cenário que pode provocar mudanças importantes no elenco. Diante das incertezas sobre a permanência de Sergio Rochet, o departamento de futebol passou a monitorar o mercado em busca de um novo goleiro e colocou Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro, entre os nomes observados.

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Segundo informações do RTI Esporte, o arqueiro de 25 anos agrada à direção colorada e pode se transformar em alvo oficial caso Rochet receba uma proposta e deixe Porto Alegre. Embora nenhuma oferta tenha saído até o momento, o Colorado acompanha de perto a situação do jogador e mantém contato permanente com o mercado.

Matheus Cunha perdeu espaço no Cruzeiro

Após passagem pelo Flamengo, o natural de Tupi Paulista chegou na Raposa cercado de expectativa, mas não conseguiu se firmar como titular. O goleiro recebeu oportunidades durante a ausência de Cássio. Porém, no decorrer da temporada, acabou perdendo espaço e viu o jovem Otávio ganhar protagonismo na equipe mineira.

Além disso, o retorno antecipado de Léo Aragão ao clube aumentou a concorrência no setor e abriu a possibilidade de uma negociação. Apesar desse cenário, uma eventual transferência não é simples. O goleiro possui contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028, fator que, nesse sentido, pode elevar o valor de uma possível investida do Colorado.

No Beira-Rio, o planejamento depende diretamente da situação de Sergio Rochet. O uruguaio segue valorizado no mercado e desperta interesse de equipes do exterior, algo que colocou o clube em estado de atenção. Internamente, a avaliação é de que a saída do camisa 1 exigirá uma reposição imediata para manter o nível de competitividade do elenco.

Enquanto acompanha a situação de Matheus Cunha, o Internacional segue ativo na montagem do grupo para o segundo semestre. O clube já anunciou a contratação do zagueiro Guillermo Maripán e continua em busca de reforços para a comissão técnica de Paulo Pezzolano.

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