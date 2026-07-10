Santos abre negociações para renovar contrato com a Umbro

O Santos iniciou as negociações para renovar o contrato de fornecimento de material esportivo com a Umbro. Embora o vínculo atual seja válido até dezembro de 2027, a diretoria decidiu antecipar as conversas para garantir a continuidade da parceria por um período ainda maior. A informação foi dada primeiramente pelo ”Uol”.

As tratativas já estão em andamento, e a empresa inglesa demonstrou interesse em seguir ao lado do Peixe. A intenção da cúpula santista é ampliar o acordo por mais três ou cinco anos, estendendo a parceria para o início da próxima década.

A relação entre Santos e Umbro atravessa diferentes gerações. A fornecedora veste o clube desde 2018, mas também esteve presente entre 1997 e 2011. Período, aliás, marcado por conquistas importantes, como os títulos do Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004 e da Libertadores de 2011.

Aliás, a renovação mais recente acabou sendo assinada em meados de 2024, já durante a atual gestão. Contudo, pouco mais de um ano depois, o clube voltou à mesa de negociações para assegurar a permanência da marca por um novo ciclo.

Além da discussão sobre a extensão contratual, Santos e Umbro também iniciaram os primeiros alinhamentos para o desenvolvimento da coleção que estará sendo utilizada na temporada de 2027. A expectativa é que as conversas avancem nos próximos meses até que as partes cheguem a um acordo definitivo.

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