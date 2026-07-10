Hulk se explica após fala sobre Atlético causar revolta na torcida

A estreia de Hulk pelo Fluminense, na goleada sobre o Nova Iguaçu, acabou ficando em segundo plano. Após a partida, uma declaração do atacante sobre sua passagem pelo Atlético acabou gerando polêmica. O camisa 7 afirmou que, no Galo, carregava uma responsabilidade maior para decidir jogos, enquanto no Tricolor das Laranjeiras encontrou um elenco mais consolidado e dividido em protagonismo.

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A fala, nesse sentido, ganhou repercussão entre os torcedores atleticanos. Enquanto parte da torcida entendeu o comentário como uma crítica à montagem dos elencos nos últimos anos, outros acharam ofensivo com o clube onde Hulk se tornou um dos maiores ídolos da história recente. Nas redes sociais, as opiniões ficaram divididas e o tema dominou o debate entre os alvinegros.

Atacante tentou encerrar a polêmica

Desse modo, Hulk decidiu se manifestar publicamente para esclarecer o que quis dizer. O atacante afirmou que não teve a intenção de diminuir o Atlético e explicou que se referia ao papel de liderança que assumiu desde sua chegada ao clube. Além disso, destacou que participou da construção de um projeto esportivo e, por isso, se sentia na obrigação de estar em campo e assumir o protagonismo em momentos decisivos.

“O que me chateia muito é que algumas pessoas sempre buscam polêmica. Até numa fala, onde, para mim, tudo estava claro. Cheguei num time que já estava montado, com uma base consolidada. Aqui, sou apenas mais uma peça e não preciso jogar todas as partidas por isso. No Atlético, eu fiz parte do processo de ‘montagem’ do time. Acabei protagonizando durante estes anos e, até pela relação de idolatria criada, me sentia na obrigação de sempre jogar.”

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