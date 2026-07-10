Cruzeiro monta elenco com investimento de R$ 114 milhões

O Cruzeiro se tornou um dos clubes mais ativos do mercado de transferências no futebol brasileiro. De olho na sequência da temporada e, principalmente, nas oitavas de final da Libertadores, a diretoria celeste investiu cerca de R$ 114,14 milhões para reforçar o elenco comandado por Artur Jorge.

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O primeiro nome anunciado nesta janela foi o lateral-esquerdo Gabriel Rojas. O argentino de 28 anos chegou ao clube após se destacar pelo Racing, da Argentina, e assinou contrato válido até o fim de 2029. A Raposa desembolsou cerca de 6 milhões de dólares, ou cerca de R$ 30 milhões, em uma negociação parcelada.

Gabriel Pec vira uma das maiores contratações da Raposa

A principal movimentação da janela, no entanto, foi a chegada de Gabriel Pec. Contratado junto ao LA Galaxy, da MLS, o atacante custará cerca de 12 milhões de dólares, aproximadamente R$ 63 milhões, entre valores fixos e bônus por metas. O investimento coloca o jogador de 26 anos como a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás apenas de Gerson.

O vínculo vai até meados de 2031. O atleta, nesse sentido, chega sob expectativa e pode entrar em campo contra o Grêmio, neste domingo (12), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Enquanto isso, a comissão técnica trabalha para acelerar a adaptação física e tática do atacante ao novo clube.

Além disso, a diretoria também exerceu a opção de compra do atacante Sinisterra. O colombiano, que já defendia o Cabuloso por empréstimo, foi adquirido em definitivo junto ao Bournemouth, da Inglaterra, em uma operação avaliada em 3,7 milhões de euros, cerca de R$ 21 milhões. Desse modo, a Raposa espera brigar por títulos e chegar forte ao confronto contra o Flamengo na Libertadores, além de manter o protagonismo nas demais competições do calendário.

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