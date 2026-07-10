Imprensa marroquina reage positivamente mesmo após eliminação: “Cabeça erguida”

A derrota do Marrocos por 2 a 0 para a França, nas quartas de final da Copa do Mundo 2026, não diminuiu o orgulho da imprensa do país com a campanha da seleção. Nesta sexta-feira (10), os principais jornais marroquinos destacaram o desempenho da seleção e elogiaram a postura da equipe diante dos franceses.

O jornal Le Matin definiu a atuação da seleção como “corajosa” e ressaltou que os jogadores deixaram o Mundial “de cabeça erguida”. A publicação, aliás, destacou que a equipe enfrentou uma das favoritas ao título sem abrir mão do seu estilo de jogo e encerrou a participação com dignidade.

“Marrocos sai da competição de cabeça erguida e confirma, quatro anos depois da sua campanha histórica no Qatar, que a sua presença entre as melhores equipes do mundo já não é uma conquista isolada”, escreveu o jornal.

Já o portal Hespress, porém, classificou a trajetória da seleção como uma “campanha notável”. O veículo afirmou que, apesar da eliminação, o Marrocos voltou a confirmar sua evolução no cenário internacional e consolidou seu lugar entre as principais seleções do futebol africano.

De olho em 2030

O site Le360 Sport também valorizou, inclusive, a atuação dos comandados de Mohamed Ouahbi. O portal destacou que os marroquinos criaram dificuldades para a França durante boa parte da partida. E ainda considerou, portanto, que a eliminação não apaga o desempenho apresentado ao longo do torneio.

“Deixa a Copa do Mundo com honras, pela porta da frente, ao final de uma campanha amplamente convincente”, escreveu a publicação.

Já o portal Marrocos World News olha para a próxima Copa do Mundo, em 2030, que Marrocos coorganizará com Portugal e Espanha.

“Eles já mostraram que entrarão no torneio não como azarões, mas como verdadeiros candidatos ao título”, publicou.