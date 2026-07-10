Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

A Capital Federal será palco de um amistoso de intertemporada entre dois gigantes do futebol brasileiro. Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Dessa forma, será mais um teste visando a retomada das competições oficiais.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Metrópoles Sports, no YouTube.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro encerra sua preparação para a sequência da temporada após vencer o Defensor-URU no último sábado (4), resultado que aumentou a confiança do elenco comandado por Arthur Jorge. O amistoso em Brasília será a última oportunidade para ajustes antes do retorno do Brasileirão e, por fim, das competições continentais.

A principal expectativa fica por conta da possível estreia de Gabriel Pec com a camisa celeste. O atacante, recém-chegado ao clube, pode ganhar seus primeiros minutos diante da torcida na capital federal, enquanto o treinador também pretende observar algumas alternativas no setor ofensivo e dar mais ritmo aos titulares.

Como chega o Grêmio

Por outro lado, o Grêmio tenta reagir após a derrota para a Chapecoense em Sinop-MT. O revés ligou o sinal de alerta, embora a comissão técnica trate os amistosos como parte do processo de preparação para a retomada do calendário.

Desse modo, Luís Castro deve manter uma base próxima da considerada titular, utilizando o confronto diante do Cruzeiro para corrigir problemas apresentados na última partida. Ao mesmo tempo, o amistoso diante de um adversário de maior nível competitivo é visto como uma boa oportunidade para elevar o desempenho antes da volta das competições oficiais.

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