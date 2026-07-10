Naves treina separado e aguarda definição sobre o futuro no Palmeiras

Enquanto o Palmeiras intensifica os preparativos para a sequência da temporada, o futuro de Naves segue indefinido. O zagueiro de 24 anos continua treinando na Academia de Futebol, mas aguarda uma definição da diretoria sobre uma possível transferência nesta janela de mercado.

Embora participe das atividades no mesmo horário e com os mesmos profissionais do restante do elenco, Naves realiza trabalhos separados e não vem sendo utilizado nos jogos-treino promovidos pelo clube durante a intertemporada. A decisão reforça a possibilidade de uma saída nas próximas semanas.

O Palmeiras analisa mais de uma proposta pelo defensor e busca a alternativa considerada mais vantajosa. Inicialmente, a intenção do jogador era permanecer no clube, mas a forte concorrência no sistema defensivo mudou o cenário.

Para o segundo semestre, Abel Ferreira contará com Gustavo Gómez, Murilo, Alexander Barboza e Bruno Fuchs como principais opções, além dos jovens Benedetti e Koné, integrantes do núcleo de apoio entre as categorias de base e o elenco profissional.

Na última temporada, Naves defendeu o Alverca, de Portugal, por empréstimo. O zagueiro disputou 34 partidas, todas como titular. Além disso, marcou três gols e ajudou a equipe a terminar o Campeonato Português na 11ª colocação, sem sustos na luta contra o rebaixamento.

A tendência é que o defensor retorne ao futebol português. O Palmeiras pede cerca de 5 milhões de euros, aproximadamente R$ 30 milhões, para negociar o atleta em definitivo.

Naves pode virar moeda de troca no Palmeiras

Outra possibilidade é a utilização de Naves como parte da negociação com o Botafogo pela contratação do volante Danilo, principal alvo do Palmeiras na atual janela de transferências. O defensor, inclusive, foi incluído na proposta apresentada pelo Verdão ao clube carioca, que ainda avalia os termos da oferta.

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