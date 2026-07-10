Vitória tenta recontratar Wagner Leonardo e Grêmio avalia proposta

O Grêmio pode sofrer mais uma baixa no elenco durante a janela de transferências. Pouco depois de anunciar as chegadas de Wallace e Matheus Nascimento, o Tricolor recebeu uma proposta do Vitória para negociar o zagueiro Wagner Leonardo. O clube baiano deseja trazer de volta o defensor de 26 anos e abriu conversas para uma transferência em definitivo.

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De acordo com um dirigente em entrevista ao Correio do Povo, existe o interesse do Rubro-Negro Baiano em contar novamente com o jogador e as tratativas já estão em andamento. Embora o negócio ainda não tenha fechado, o cenário é favorável para que se feche um acordo nos próximos dias.

Dívida pode facilitar o acordo

Essa é a segunda tentativa do Vitória de trazer Wagner Leonardo de volta ao Barradão. Em março deste ano, o clube baiano também procurou o Grêmio, mas a negociação acabou travada porque o técnico Luís Castro considerava o defensor uma peça importante para o sistema defensivo da equipe.

Agora, entretanto, a situação é diferente. Além do desejo do Leão em repatriar o atleta, a negociação pode ajudar a resolver uma pendência financeira entre os clubes. Quando contratou Wagner Leonardo, no início de 2025, o Tricolor Gaúcho acertou o pagamento de 4,5 milhões de dólares pelo zagueiro. Porém, após um ano e meio, ainda restam cerca de 2,5 milhões de dólares a serem quitados.

Desse modo, o Vitória acionou o Tricolor na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Dessa forma, uma eventual transferência pode servir também para encerrar o entrave jurídico e financeiro entre as partes, algo visto com bons olhos pelos dois clubes.

Enquanto analisa a proposta, o Imortal segue ativo no mercado e busca ajustar o elenco para a sequência da temporada. A possível saída de Wagner Leonardo obrigaria a diretoria a avaliar novas alternativas para o setor defensivo, especialmente com a retomada do Campeonato Brasileiro e os compromissos decisivos do segundo semestre.

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