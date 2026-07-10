Vasco acerta a contratação do técnico Pedro Emanuel, campeão pelo Porto como jogador

O Vasco fechou a contratação do seu novo treinador, Pedro Emanuel, de 51 anos, que comandava o Al-Fayha, da Arábia Saudita. Embora tenha nascido em Luanda, na Angola, o técnico possui naturalização portuguesa e desembarca no Brasil nos próximos dias.

Conforme as informações iniciais do jornalista Venê Casagrande, o profissional deve assinar um vínculo com o clube carioca até o final de 2027, adotando os mesmos moldes do antigo acordo com Fernando Seabra.

Dessa forma, a diretoria buscou um perfil que se assemelha ao de Franclim Carvalho e do próprio Seabra, visto que o comandante destaca-se por ser jovem e estudioso, sem abrir mão de uma sólida experiência.

Além disso, ele ostenta uma carreira internacional expressiva por cinco países diferentes, acumulando passagens por Portugal, Arábia Saudita, Espanha, Chipre e Emirados Árabes Unidos.

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Nesse sentido, o técnico já conquistou títulos em três nações distintas, incluindo a histórica Taça de Portugal com a Académica, além de taças no Oriente Médio e no Chipre.

Vasco analisa perfil

De acordo com a análise de sua trajetória, essa ‘mentalidade vencedora’ vem desde os tempos em que estava dentro das quatro linhas. Ele foi um jogador de alto nível, capitão por onde passou e peça ativa na era de ouro do Porto. Como consequência, toda essa bagagem como líder em campo se reflete hoje em seu excelente perfil de liderança e comando no banco de reservas.

Historicamente, Pedro iniciou sua trajetória no banco de reservas na Académica-POR e, logo em seguida, faturou o torneio nacional.

Posteriormente, ele assumiu o Apollon Limassol, do Chipre, onde ergueu dois títulos nacionais, antes de dirigir o Al-Taawoun, o Al-Khaleej e o Al-Nasr na Arábia Saudita, além do Al-Ain nos Emirados Árabes. Por fim, o comandante também somou 14 partidas no Almería e, recentemente, liderou o Al-Fayha ao longo dos últimos dois anos.

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