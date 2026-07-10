Jorge Jesus assume seleção de Portugal: “Nosso caminho é ganhar”

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (10), a contratação de Jorge Jesus como novo treinador da seleção de Portugal. Aos 71 anos, o experiente comandante assume o cargo deixado por Roberto Martínez e inicia, portanto, um novo ciclo à frente da equipe nacional.

Jorge Jesus assinou contrato com a FPF até a Copa do Mundo de 2030. No anúncio oficial, a Federação destacou a ambição do novo projeto com a frase “Viemos para vencer”, reforçando o objetivo de conquistar títulos, já que Portugal será uma das sedes do próximo Mundial ao lado de Espanha e Marrocos.

“Esta oportunidade que me deram vai justificar o que é a minha ideia de ser português. Agora sou um treinador de 12 milhões, um treinador do povo português. (…) Não vamos facilitar em nada, não vamos ter medo de confrontar quem quer que seja. O nosso caminho é ganhar”, afirmou Jesus em suas primeiras palavras na coletiva de imprensa.

Cristiano Ronaldo terá condições?

Uma das primeiras perguntas em sua apresentação, aliás, foi sobre as condições físicas de Cristiano Ronaldo, com quem trabalhou no Al-Nassr, na Arábia Saudita. Jesus, inclusive, fez questão de elogiar o ídolo da torcida portuguesa.

“Quando tiver de tomar alguma decisão vou falar com o Cristiano e com todos individualmente. É um símbolo do futebol português, da seleção, de Portugal. Assim, vai ficar sempre na história. Tive o prazer de trabalhar com ele”, disse.

“Desde que ele esteja jogando, em condições para ser selecionado, eu o farei. No campeonato, na última temporada, eu o substitui 16 vezes. Nunca houve confusão quanto ao papel de cada um de nós”, completou.