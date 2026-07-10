Não estrearam! Site elege as melhores camisas não vistas da Copa do Mundo 2026

Nem todas seleções tiveram a chance de desfilar todos seus uniformes desenhados para Copa do Mundo. Eliminadas precocemente ou impedidas de trocarem de camisas por decisões da Fifa, algumas equipes se despediram do torneio sem exibir modelos que chamaram atenção antes mesmo do pontapé inicial.

Essas ausências levaram o jornal norte-americano The Athletic, braço esportivo do The New York Times, a montar uma lista das melhores camisas “não vistas” do Mundial. O ranking reúne modelos que acabaram ficando fora de cena, apesar do destaque recebido entre especialistas e torcedores.

No topo da lista, por exemplo, aparece o uniforme reserva de Curaçao. A camisa em tom amarelo pastel, com listras inspiradas nas cores das construções de Willemstad, capital do país caribenho, não esteve em campo em nenhuma das três partidas da seleção na fase de grupos. O modelo, porém, esgotou antes mesmo da abertura da Copa, no início de junho.

O jornalista Nick Miller, do The Athletic, chegou a classificá-la como a melhor camisa reserva de toda competição.

África do Sul

A segunda posição ficou com o uniforme visitante da África do Sul. O modelo verde-escuro, com detalhes que remetem aos anos 1990, chamou atenção pela combinação entre a gola e as discretas listras verticais. Apesar da boa recepção, a equipe utilizou a tradicional camisa amarela em todos os seus quatro jogos no Mundial.

Costa do Marfim

Na terceira colocação aparece a camisa reserva da Costa do Marfim, produzida pela Puma. O uniforme mistura tons suaves de verde e laranja e também se esgotou nas lojas, mesmo sem ter sido utilizado pela seleção durante a competição. O desenho ganhou elogios por manter a identidade dos “Elefantes” em um visual mais leve e associado ao clima de verão.

RD Congo

A República Democrática do Congo ocupa o quarto lugar do ranking. A seleção africana levou três uniformes para a Copa, mas acabou utilizando o terceiro modelo, nas cores vermelha e amarela, antes da versão reserva. Com isso, a camisa branca e azul-clara da Umbro ficou sem estrear.

O destaque do uniforme fica pelo padrão geométrico na parte inferior da peça, que se estende até o calção e contrasta com a parte superior em branco.

Haiti e o conflito na Copa

O Haiti fecha a lista e se destaca como o caso mais incomum entre as citadas. Diferentemente das demais seleções, a equipe não deixou de usar sua camisa por causa da eliminação ou de conflitos de cores. Pouco antes do início da Copa, a Fifa determinou a retirada de uma ilustração presente na parte inferior do uniforme, que retratava um grupo de homens hasteando a bandeira haitiana durante a Batalha de Vertières, episódio que antecedeu a independência do país.

A fornecedora Saeta produziu novas versões sem a imagem, mas o resultado, segundo o The Athletic, ficou distante do projeto original. As primeiras versões dos uniformes, no entanto, continuam disponíveis para compra e se transformaram em uma espécie de peça de colecionador entre os torcedores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.