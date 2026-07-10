São Paulo deve apostar na base enquanto busca zagueiro no mercado

O São Paulo intensificou a observação de jovens da base durante a intertemporada enquanto segue em busca de um zagueiro para atender a um pedido do técnico Dorival Júnior. Diante das dificuldades encontradas no mercado, Isac e Igão passaram a integrar parte das atividades com o elenco principal. Assim, surgem como alternativas internas para reforçar o sistema defensivo até o fechamento da janela de transferências.

Entre os dois, Isac recebeu mais oportunidades. O defensor de 20 anos participou com frequência dos treinamentos e atuou no jogo-treino contra o RB Bragantino, no último sábado, quando formou dupla de zaga com Arboleda no empate sem gols. O histórico entre os profissionais pesa a favor do jogador. Afinal, ele estreou na equipe principal ainda em 2024, sob o comando de Pedro Caixinha, no Red Bull Bragantino.

Além da experiência, Isac também chamou atenção na campanha do vice-campeonato da Copinha deste ano. O zagueiro marcou três gols na competição, incluindo um na semifinal e outro na decisão, e tem contrato com o Tricolor até 2030.

Já Igão, de 18 anos, alterna os treinamentos entre o elenco profissional e a equipe sub-20, que disputa o Campeonato Paulista da categoria. O defensor participou de duas atividades com Dorival nesta semana e, internamente, vive um período de avaliação. A comissão técnica entende que ele pode ganhar mais espaço caso mantenha a evolução apresentada nas categorias de base.

São Paulo segue no mercado

Apesar das opções caseiras, a diretoria não mudou os planos para a janela. O clube continua procurando um zagueiro, mas evita grandes investimentos por causa das limitações financeiras e prioriza oportunidades de mercado.

Nas últimas semanas, o São Paulo acumulou dificuldades nas negociações. O português Domingos Duarte recusou as investidas do Tricolor e acabou descartado. Já Arthur Chaves, do Hoffenheim, também não deve chegar, já que o clube alemão rejeitou duas propostas de empréstimo e só aceita negociá-lo em definitivo mediante compensação financeira.

As barreiras no mercado fizeram a comissão técnica, em conjunto com a diretoria, optar pela reintegração de Arboleda. O equatoriano estava afastado desde maio por questões disciplinares, após permanecer cerca de um mês no Equador sem comunicar previamente o clube. Ainda assim, o retorno do defensor não encerrou a busca por um novo nome para o setor.

Entre os jogadores monitorados está Felipe Silva, de 24 anos, que atua no Porto B. Representado pelos mesmos agentes de Arthur Chaves, o brasileiro entrou no radar do Tricolor, que tenta viabilizar um empréstimo. O clube português, porém, prefere uma negociação em definitivo, e as conversas continuam em andamento.

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