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São Paulo deve apostar na base enquanto busca zagueiro no mercado

São Paulo deve apostar na base enquanto busca zagueiro no mercado
São Paulo deve apostar na base enquanto busca zagueiro no mercado -

O São Paulo intensificou a observação de jovens da base durante a intertemporada enquanto segue em busca de um zagueiro para atender a um pedido do técnico Dorival Júnior. Diante das dificuldades encontradas no mercado, Isac e Igão passaram a integrar parte das atividades com o elenco principal. Assim, surgem como alternativas internas para reforçar o sistema defensivo até o fechamento da janela de transferências.

Entre os dois, Isac recebeu mais oportunidades. O defensor de 20 anos participou com frequência dos treinamentos e atuou no jogo-treino contra o RB Bragantino, no último sábado, quando formou dupla de zaga com Arboleda no empate sem gols. O histórico entre os profissionais pesa a favor do jogador. Afinal, ele estreou na equipe principal ainda em 2024, sob o comando de Pedro Caixinha, no Red Bull Bragantino.

Além da experiência, Isac também chamou atenção na campanha do vice-campeonato da Copinha deste ano. O zagueiro marcou três gols na competição, incluindo um na semifinal e outro na decisão, e tem contrato com o Tricolor até 2030.

Já Igão, de 18 anos, alterna os treinamentos entre o elenco profissional e a equipe sub-20, que disputa o Campeonato Paulista da categoria. O defensor participou de duas atividades com Dorival nesta semana e, internamente, vive um período de avaliação. A comissão técnica entende que ele pode ganhar mais espaço caso mantenha a evolução apresentada nas categorias de base.

São Paulo segue no mercado

Apesar das opções caseiras, a diretoria não mudou os planos para a janela. O clube continua procurando um zagueiro, mas evita grandes investimentos por causa das limitações financeiras e prioriza oportunidades de mercado.

Nas últimas semanas, o São Paulo acumulou dificuldades nas negociações. O português Domingos Duarte recusou as investidas do Tricolor e acabou descartado. Já Arthur Chaves, do Hoffenheim, também não deve chegar, já que o clube alemão rejeitou duas propostas de empréstimo e só aceita negociá-lo em definitivo mediante compensação financeira.

As barreiras no mercado fizeram a comissão técnica, em conjunto com a diretoria, optar pela reintegração de Arboleda. O equatoriano estava afastado desde maio por questões disciplinares, após permanecer cerca de um mês no Equador sem comunicar previamente o clube. Ainda assim, o retorno do defensor não encerrou a busca por um novo nome para o setor.

Entre os jogadores monitorados está Felipe Silva, de 24 anos, que atua no Porto B. Representado pelos mesmos agentes de Arthur Chaves, o brasileiro entrou no radar do Tricolor, que tenta viabilizar um empréstimo. O clube português, porém, prefere uma negociação em definitivo, e as conversas continuam em andamento.

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