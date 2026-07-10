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Disney vira nova parada na agenda de consolação de Neymar após eliminação na Copa

Disney vira nova parada na agenda de consolação de Neymar após eliminação na Copa
Disney vira nova parada na agenda de consolação de Neymar após eliminação na Copa -

 

Eliminado da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Neymar encontrou novas formas de aproveitar o período de descanso. Após a queda no Mundial, o atacante iniciou uma sequência de momentos de lazer e escolheu a Disney, nos Estados Unidos, como uma das paradas de sua agenda de consolação. Dessa forma, o jogador foi flagrado no Epic Universe, novo parque da Walt Disney World, em Orlando, na Flórida, onde aproveitou as atrações ao lado da família em uma experiência VIP.

Além disso, o passeio contou com serviços exclusivos, como acesso prioritário aos brinquedos, acompanhamento de guia particular e atendimento personalizado. Durante a visita, Neymar caminhou pelo parque acompanhado por seguranças e apareceu nas imagens aproveitando o momento ao lado da família.

Neymar troca gramados por campo de golfe

Além da Disney, Neymar também encontrou no golfe uma forma de relaxar durante as férias. Ainda nesta semana, o atacante apareceu em um campo da modalidade na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado dos “parças”. Sorridente, o jogador posou para fotos com fãs no Resort & Golf Club, em Kissimmee, na região de Orlando, onde também estava acompanhado do filho mais velho, Davi Lucca, de 14 anos.

Neymar e seu superiate: “Enejota”

Além disso, fora dos campos, Neymar ainda aguarda a chegada de uma das suas grandes apostas de lazer: o superiate Enejota. Avaliada em cerca de R$ 120 milhões, a embarcação já navega em direção a Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Segundo a revista Náutica, o iate possui 46 metros de comprimento, aproximadamente 800 m² de área, seis suítes e um diferencial raro: é apontado como o único superiate com heliponto em operação no Brasil.

Dessa forma, o nome Enejota faz referência às iniciais de Neymar. Construído no Brasil, o superiate ficará baseado em Angra dos Reis, região frequentemente visitada pelo jogador e um dos principais destinos de grandes embarcações de luxo no país.

Reapresentação no Santos

Enquanto aproveita os dias de descanso, Neymar também recebeu uma liberação do Santos. Além disso, o clube decidiu conceder o período de férias ao atacante após a eliminação da Seleção Brasileira, antes de definir o planejamento para a sequência da temporada. Dessa forma, a reapresentação do jogador está agendada para o dia 17 de julho.

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