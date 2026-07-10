Disney vira nova parada na agenda de consolação de Neymar após eliminação na Copa

Eliminado da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Neymar encontrou novas formas de aproveitar o período de descanso. Após a queda no Mundial, o atacante iniciou uma sequência de momentos de lazer e escolheu a Disney, nos Estados Unidos, como uma das paradas de sua agenda de consolação. Dessa forma, o jogador foi flagrado no Epic Universe, novo parque da Walt Disney World, em Orlando, na Flórida, onde aproveitou as atrações ao lado da família em uma experiência VIP.

Além disso, o passeio contou com serviços exclusivos, como acesso prioritário aos brinquedos, acompanhamento de guia particular e atendimento personalizado. Durante a visita, Neymar caminhou pelo parque acompanhado por seguranças e apareceu nas imagens aproveitando o momento ao lado da família.

Neymar troca gramados por campo de golfe

Além da Disney, Neymar também encontrou no golfe uma forma de relaxar durante as férias. Ainda nesta semana, o atacante apareceu em um campo da modalidade na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado dos “parças”. Sorridente, o jogador posou para fotos com fãs no Resort & Golf Club, em Kissimmee, na região de Orlando, onde também estava acompanhado do filho mais velho, Davi Lucca, de 14 anos.

Neymar e seu superiate: “Enejota”

Além disso, fora dos campos, Neymar ainda aguarda a chegada de uma das suas grandes apostas de lazer: o superiate Enejota. Avaliada em cerca de R$ 120 milhões, a embarcação já navega em direção a Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Segundo a revista Náutica, o iate possui 46 metros de comprimento, aproximadamente 800 m² de área, seis suítes e um diferencial raro: é apontado como o único superiate com heliponto em operação no Brasil.

Dessa forma, o nome Enejota faz referência às iniciais de Neymar. Construído no Brasil, o superiate ficará baseado em Angra dos Reis, região frequentemente visitada pelo jogador e um dos principais destinos de grandes embarcações de luxo no país.

Reapresentação no Santos

Enquanto aproveita os dias de descanso, Neymar também recebeu uma liberação do Santos. Além disso, o clube decidiu conceder o período de férias ao atacante após a eliminação da Seleção Brasileira, antes de definir o planejamento para a sequência da temporada. Dessa forma, a reapresentação do jogador está agendada para o dia 17 de julho.

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