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Imprensa mexicana coloca Memphis Depay, do Corinthians, na mira do Tigres

Imprensa mexicana coloca Memphis Depay, do Corinthians, na mira do Tigres
Imprensa mexicana coloca Memphis Depay, do Corinthians, na mira do Tigres -

O futuro de Memphis Depay no Corinthians segue indefinido e voltou a movimentar o mercado internacional. Desta vez, a imprensa mexicana passou a repercutir um suposto interesse do Tigres no atacante holandês, que tem contrato com o Timão apenas até o fim de julho e ainda negocia a renovação de seu vínculo.

Segundo o perfil “FAFHOO”, na rede social X, Memphis aparece como um dos nomes analisados pelo Tigres para substituir André-Pierre Gignac, que recentemente deixou o clube mexicano.

“O Tigres busca a contratação do holandês Memphis Depay. Caso não renove com o Corinthians do Brasil, o jogador ficaria como agente livre, uma situação que o clube busca aproveitar, já que só teria que custear seu salário de US$ 5 milhões por ano”, publicou o perfil.

A informação também ganhou repercussão em páginas especializadas na cobertura do futebol mexicano, como a Tigres Mxnda, que acompanha o dia a dia do clube.

Vai ficar no Corinthians?

Enquanto as especulações aumentam, Memphis permanece de férias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo. O atacante já recebeu a proposta oficial do Corinthians para renovar o contrato até meados de 2028, mas ainda não respondeu. A oferta prevê uma redução significativa em seus vencimentos, adequando o salário à realidade financeira do clube.

A expectativa da diretoria é que o holandês apresente uma resposta definitiva, ou uma contraproposta, quando retornar ao Brasil. Internamente, o Corinthians passou a acreditar que conseguirá manter o jogador mesmo sem um aporte específico de patrocinadores. Contudo, o Timão continua conversando com empresas interessadas em participar da operação.

Apesar do interesse externo, o Timão mantém confiança na permanência do camisa 10. O contrato atual termina em 31 de julho, o que permitirá a Memphis assinar um pré-acordo com qualquer equipe caso as negociações não avancem.

Aliás, a temporada do atacante também ficou abaixo das expectativas. Afinal, depois de enfrentar problemas físicos e ter participação discreta na Copa do Mundo, Memphis disputou apenas 14 partidas pelo Corinthians em 2026, sendo 11 como titular. No período, marcou um gol e deu uma assistência. O Corinthians volta a campo oficialmente no dia 23 de julho, quando recebe o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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