Imprensa mexicana coloca Memphis Depay, do Corinthians, na mira do Tigres

O futuro de Memphis Depay no Corinthians segue indefinido e voltou a movimentar o mercado internacional. Desta vez, a imprensa mexicana passou a repercutir um suposto interesse do Tigres no atacante holandês, que tem contrato com o Timão apenas até o fim de julho e ainda negocia a renovação de seu vínculo.

Segundo o perfil “FAFHOO”, na rede social X, Memphis aparece como um dos nomes analisados pelo Tigres para substituir André-Pierre Gignac, que recentemente deixou o clube mexicano.

“O Tigres busca a contratação do holandês Memphis Depay. Caso não renove com o Corinthians do Brasil, o jogador ficaria como agente livre, uma situação que o clube busca aproveitar, já que só teria que custear seu salário de US$ 5 milhões por ano”, publicou o perfil.

A informação também ganhou repercussão em páginas especializadas na cobertura do futebol mexicano, como a Tigres Mxnda, que acompanha o dia a dia do clube.

Vai ficar no Corinthians?

Enquanto as especulações aumentam, Memphis permanece de férias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo. O atacante já recebeu a proposta oficial do Corinthians para renovar o contrato até meados de 2028, mas ainda não respondeu. A oferta prevê uma redução significativa em seus vencimentos, adequando o salário à realidade financeira do clube.

A expectativa da diretoria é que o holandês apresente uma resposta definitiva, ou uma contraproposta, quando retornar ao Brasil. Internamente, o Corinthians passou a acreditar que conseguirá manter o jogador mesmo sem um aporte específico de patrocinadores. Contudo, o Timão continua conversando com empresas interessadas em participar da operação.

Apesar do interesse externo, o Timão mantém confiança na permanência do camisa 10. O contrato atual termina em 31 de julho, o que permitirá a Memphis assinar um pré-acordo com qualquer equipe caso as negociações não avancem.

Aliás, a temporada do atacante também ficou abaixo das expectativas. Afinal, depois de enfrentar problemas físicos e ter participação discreta na Copa do Mundo, Memphis disputou apenas 14 partidas pelo Corinthians em 2026, sendo 11 como titular. No período, marcou um gol e deu uma assistência. O Corinthians volta a campo oficialmente no dia 23 de julho, quando recebe o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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