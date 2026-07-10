Fifa vende pedaços do gramado da final da Copa do Mundo por até R$ 15,5 mil; preço varia

A Fifa decidiu transformar um dos símbolos da final da Copa do Mundo de 2026 em item de colecionador. Isso porque a entidade colocou à venda pequenos pedaços do gramado do MetLife Stadium, palco da decisão do torneio, com preços que variam entre 450 e 3.000 dólares (R$ 2,3 mil e R$ 15,4 mil, respectivamente).

Os fragmentos do campo serão encapsulados em resina para preservar a grama e não serão enviados antes da final, marcada para 19 de julho. Segundo a página de vendas, a entrega dos produtos se restringe a compradores nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa.

Cada peça ficará acondicionada em uma caixa de acrílico com o logotipo da Copa do Mundo 2026, além do local, data e placar da final gravados. O pacote ainda inclui um pen drive com um “filme de autenticidade”.

Unidades disponíveis e dimensões

Produzidos pela empresa britânica Keep Stub, os itens oferecem quatro categorias distintas. A primeira versão no valor de 450 dólares (R$ 2,3 mil) e a mais completa custando 3.000 dólares (R$ 15,4 mil), conforme mencionado. No entanto, há também os produtos de 900 dólares (R$ 4,6 mil) e 1.200 dólares (R$ 6,1 mil) disponíveis.

Cada versão terá apenas 2.026 unidades disponíveis, podendo gerar uma receita superior a 11,2 milhões de dólares (R$ 57,4 milhões) caso todas sejam comercializadas. As dimensões e os acessórios variam conforme o preço.

Nas três versões mais baratas, o pedaço de grama mede 6,35 cm x 6,35 cm x 6,35 cm. Já a “Edição Herói”, a mais cara, traz um fragmento de 7,62 cm x 7,62 cm x 7,62 cm, além de um ingresso de metal dourado gravado, uma mini réplica da bola da final e um troféu da Copa do Mundo em cristal lapidado.

No mês passado, a jornalista Melanie Anzidei, do The Athletic, informou que uma fazenda na Carolina do Norte cultivou o gramado, instalado no estádio no início de maio. O campo recebeu críticas de jogadores de Brasil e França, que o consideraram seco e difícil para a prática do futebol.

Iniciativas da Fifa ao mercado de colecionáveis

A comercialização do gramado se soma a outras iniciativas da Fifa voltadas ao mercado de colecionáveis. Em maio, por exemplo, a entidade lançou camisas de edição limitada das cidades-sede por 375 dólares cada (R$ 1,9 mil). Produzidas apenas 999 unidades de cada um dos 16 modelos, as peças seguem disponíveis no site oficial.

A venda de partes de arenas esportivas também ganhou espaço em outras modalidades. A Universidade Estadual de Boise comercializa pedaços de seu famoso gramado azul, enquanto a Major League Baseball vendeu pequenos potes de terra do Jogo 7 da Série Mundial de 2025 por 50 dólares cada.

Nesta semana, a Sotheby’s leiloou duas seções de quadra utilizadas nas finais da NBA no Madison Square Garden, e cada uma delas ultrapassou a marca de 100 mil dólares.

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