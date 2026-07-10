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Ainda com futuro indefinido no Fluminense, Canobbio retorna aos treinamentos após férias

Ainda com futuro indefinido no Fluminense, Canobbio retorna aos treinamentos após férias
Ainda com futuro indefinido no Fluminense, Canobbio retorna aos treinamentos após férias -

 

O atacante Agustín Canobbio finalmente retornou à rotina do Fluminense. Após defender a Seleção Uruguaia na Copa do Mundo na América do Norte, o jogador se reapresentou ao Tricolor carioca.

Logo depois de encerrar sua participação no Mundial, o atleta ganhou um período de dez dias de férias concedido pela diretoria do clube. Desse modo, o atacante iniciou os trabalhos apenas nesta sexta-feira (10), quando compareceu ao CT Carlos Castilho para retomar as atividades.

Enquanto isso, a equipe que o técnico argentino Luis Zubeldía comanda se prepara para voltar a campo já neste domingo (12), quando enfrenta o Bahia em mais um amistoso dentro de casa. No entanto, a comissão técnica ainda não confirma a escalação ou a participação de Canobbio nessa partida.

Imediatamente após o compromisso diante dos baianos, o Fluminense concentrará suas forças no retorno às competições oficiais. Apesar disso, o atacante uruguaio, que desperta grande interesse no mercado da bola. Ele ainda vive um cenário de total indefinição sobre o seu futuro para a sequência da temporada.

Inclusive, a diretoria tricolor não descarta uma eventual negociação nos próximos dias, uma vez que o clube necessita urgentemente realizar vendas de atletas para reforçar o caixa financeiro.

LEIA MAIS: Fluminense terá verde escuro como cor principal no novo terceiro uniforme

Por fim, o Tricolor carioca tem o seu primeiro grande desafio oficial agendado para a próxima sexta-feira (17), momento em que recebe o RB Bragantino no Maracanã em partida válida pelo Brasileirão.

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