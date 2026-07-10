Ainda com futuro indefinido no Fluminense, Canobbio retorna aos treinamentos após férias

O atacante Agustín Canobbio finalmente retornou à rotina do Fluminense. Após defender a Seleção Uruguaia na Copa do Mundo na América do Norte, o jogador se reapresentou ao Tricolor carioca.

Logo depois de encerrar sua participação no Mundial, o atleta ganhou um período de dez dias de férias concedido pela diretoria do clube. Desse modo, o atacante iniciou os trabalhos apenas nesta sexta-feira (10), quando compareceu ao CT Carlos Castilho para retomar as atividades.

Enquanto isso, a equipe que o técnico argentino Luis Zubeldía comanda se prepara para voltar a campo já neste domingo (12), quando enfrenta o Bahia em mais um amistoso dentro de casa. No entanto, a comissão técnica ainda não confirma a escalação ou a participação de Canobbio nessa partida.

Imediatamente após o compromisso diante dos baianos, o Fluminense concentrará suas forças no retorno às competições oficiais. Apesar disso, o atacante uruguaio, que desperta grande interesse no mercado da bola. Ele ainda vive um cenário de total indefinição sobre o seu futuro para a sequência da temporada.

Inclusive, a diretoria tricolor não descarta uma eventual negociação nos próximos dias, uma vez que o clube necessita urgentemente realizar vendas de atletas para reforçar o caixa financeiro.

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Por fim, o Tricolor carioca tem o seu primeiro grande desafio oficial agendado para a próxima sexta-feira (17), momento em que recebe o RB Bragantino no Maracanã em partida válida pelo Brasileirão.

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