Esposas de Courtois e De Bruyne indicam fim de desentendimento entre jogadores belgas

As esposas de Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne chamaram atenção no último jogo da Bélgica, na segunda-feira. Nas arquibancadas, Mishel Gerzig Courtois, mulher do goleiro, e Michèle De Bruyne, esposa do meio-campista, posaram juntas e reforçaram a impressão de que o desentendimento entre os jogadores ficou no passado. A imagem, que poderia representar apenas um momento entre duas amigas, ganhou destaque por causa do histórico envolvendo os atletas.

O conflito entre Courtois e De Bruyne aconteceu em 2013, após uma traição. Na época, De Bruyne descobriu que o goleiro mantinha um relacionamento com Caroline Linjen, sua então namorada, e decidiu confrontar o companheiro durante um treino da seleção da Bélgica. O meio-campista contou o episódio no livro “Mantenha-se simples”, no qual relembrou o período de afastamento entre os dois.

Apesar da polêmica, Courtois e De Bruyne construíram uma relação antes do episódio. Os dois se conheceram ainda jovens e iniciaram juntos no futebol pelo Genk. Depois disso, seguiram caminhos semelhantes, passaram pelo Chelsea e chegaram à seleção belga, onde dividiram o campo em diversas oportunidades.

Com o passar dos anos, os jogadores retomaram a convivência na Bélgica, embora a relação nunca tenha voltado a ser como antes. Além disso, a aproximação das esposas indica um novo momento entre as famílias dos atletas.

Na época da polêmica, Caroline Linjen também apresentou sua versão sobre o fim do relacionamento com De Bruyne. Segundo ela, a relação já enfrentava dificuldades após descobrir uma traição do meio-campista com uma amiga próxima. “No verão de 2012 descobri que Kevin havia me traído com minha melhor amiga na época. Dei um ultimato: ou escolhia ela ou me escolhia. Quis dar uma segunda chance, mas nossa relação nunca mais foi a mesma”, afirmou.

Além disso, Caroline relatou que também enfrentava problemas na relação com os pais de De Bruyne. Ela relembrou uma discussão em que os sogros a responsabilizaram por supostamente prejudicar o jogador antes de uma partida.

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