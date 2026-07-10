Música de Haaland gravada há 10 anos alcança o topo do Spotify

Erling Haaland está em alta, literalmente. Uma música gravada pelo atacante norueguês em 2016, quando ainda era adolescente, assumiu a liderança do ranking das 50 canções mais ouvidas da Noruega na plataforma Spotify.

O sucesso é da faixa Kygo Jo, gravada por Haaland ao lado dos amigos Erik Botheim e Erik Tobias. Embora a gravação original estivesse disponível no YouTube havia cerca de dez anos, no canal Flow Kingz, a nova versão impulsionou o alcance da música, que já acumula mais de 21 milhões de visualizações na plataforma e se aproxima da marca de 1 milhão de reproduções no Spotify.

A ideia do remix surgiu, porém, de forma descontraída. DJ Kygo prometeu lançar a nova versão caso o atacante marcasse um gol contra o Brasil. Dito e feito.

Nas redes sociais, inclusive, Haaland brincou com a situação: “Isso significa que agora sou oficialmente um artista?”

Homenagem do Google ao artilheiro norueguês

Em alta após a excelente atuação diante do Brasil, Haaland foi homenageado pelo Google nesta sexta-feira (10). Ao digital o nome do atacante no site de buscas, surge uma animação de vikings estilizados remando, marca registrada da torcida da Noruega. Ainda há a opção de som, que repete a batida do tambor que dita a remada nas comemorações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.