Jorge Jesus lembra de conversa séria com Neymar: “Tu, finish, acabou!”

Durante a apresentação como novo técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus fez referência ao brasileiro Neymar e relembrou uma conversa que teve com o atacante brasileiro nos tempos de Al-Hilal. O treinador utilizou o episódio para explicar que só vai convocar jogadores que estiverem bem fisicamente.

Ao comentar sobre os grandes nomes que treinou, Jorge Jesus afirmou que já trabalhou com Cristiano Ronaldo e Neymar e brincou que apenas, portanto, Lionel Messi ficou fora da lista.

“Já treinei dois dos melhores jogadores do mundo. Falta-me o terceiro, que é o Messi. Uma vez disse ao Neymar: Tu, finish, acabou, ok?”, afirmou, arrancando risos durante a coletiva de imprensa.

Neymar foi jogador de Jorge Jesus de agosto de 2023 até janeiro de 2025 no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Depois de uma sequência de lesões, o treinador decidiu, porém, não inscrever o brasileiro no Campeonato Saudita da temporada 2025 devido ao limite de estrangeiros. Tempos depois, Neymar disse ter ficado magoado com o treinador, que o havia dito que ele era incapaz de acompanhar o ritmo físico dos demais jogadores. Elogios a Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus inicia, assim, um novo ciclo à frente de Portugal com contrato até a Copa do Mundo de 2030. A estreia oficial, inclusive, está prevista para setembro, pela Liga das Nações, e uma das primeiras decisões do treinador será definir o futuro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa.

“Não olho para o Cris pela idade. Ele trabalhou um ano comigo. Não teve uma lesão. Comigo fazia oito quilômetros por jogo, como ponta de lança. É muito bom, aliás. Com velocidade acima dos 25 km/h. Ele tinha dados para poder contar com ele. E quando achava que não tinha de jogar, não jogava. Nem o levava. Nem para o banco ia”, afirmou.

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