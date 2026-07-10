Ex-Athletico, Paulo André vive momento inesperado e ajuda no parto da filha no carro

Paulo André e Teliana Pereira viveram um momento inesperado no nascimento da segunda filha do casal. Conforme anunciado pelo casal, a bebê Naomi nasceu dentro do carro, durante o trajeto até o hospital, e o ex-Athletico precisou inclusive ajudar no parto antes da chegada à unidade de saúde.

Em publicação, a ex-tenista descreveu a situação e brincou com o talento improvisado do ex-zagueiro como “parteiro”. O casal contou o episódio e anunciou o nascimento da bebê através de um post nas redes sociais.

“Mamãe e papai foram surpreendidos com o meu nascimento… DENTRO DO CARRO, na rua. Sim, vocês leram certo: eu estava com muita pressa de conhecer esse mundão! E, no meio de toda essa aventura, papai ainda descobriu mais um talento: PARTEIRO”, escreveu Teliana Pereira junto com uma foto do casal e da bebê já na unidade de saúde.

Um post compartilhado por Teliana Pereira (@telianapereira)

Paulo André deixa transmissão da Copa

O nascimento aconteceu dias depois de Paulo André anunciar o fim de sua participação como comentarista do Sportv durante a Copa do Mundo. O ex-atleta antecipou o encerramento do trabalho justamente pela proximidade do nascimento da filha.

“Hora de voltar para casa pois a Naomi pode resolver aparecer a qualquer momento”, escreveu.

A participação no Sportv marcou a primeira experiência do ex-Athletico como comentarista. Antes disso, porém, Paulo já se destacava pelas análises feitas durante o período em que atuava nos gramados.

Carreira e aposentadoria

Após encerrar a carreira, o ex-zagueiro trabalhou como diretor do Athletico e teve passagens pelo Cruzeiro e pelo Valladolid. Ambos no período em que Ronaldo Fenômeno atuava como proprietário dos clubes.

Revelado pelo Guarani, o ex-zagueiro iniciou sua trajetória no Athletico entre 2005 e 2006, antes de se transferir para o futebol francês. Retornou ao Brasil e conquistou destaque no Corinthians, sagrando-se campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012.

A carreira ainda teve passagens pelo Shanghai Shenhua, da China, e pelo Cruzeiro. Em 2016, voltou ao Athletico e conquistou a Copa Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil de 2019 e dois títulos do Campeonato Paranaense, em 2016 e 2019.

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