Lucas Paquetá se reapresenta ao Flamengo

O meia Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. Após o fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o jogador retornou aos treinos nesta sexta-feira (10/7) no CT Ninho do Urubu, dando sequência à sua recuperação. Afinal, o meia se despediu da Copa por uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no jogo contra o Japão, pelas 16 avos de final, no dia 29 de junho.

Dessa forma, saiu no intervalo da partida em questão, vencida de virada pelo Brasil por 2 a 1. Paquetá, então, abriu mão de suas férias para retornar antes dos Estados Unidos rumo ao Rio de Janeiro. Ele, segundo o “ge”, aliás, estava liberado pela CBF desde o início da semana. No entanto, o retorno demorou pois ainda estudava junto ao Flamengo a logística para sua volta. Agora, o foco do jogador é no retorno aos gramados.

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Volta ao Flamengo para a Libertadores?

Nesta sexta, ele realizou atividades físicas, sem campo. A lesão, afinal, é grave. O processo para sua recuperação visa, então, a volta a tempo de disputar as oitavas de final da Libertadores, contra o Cruzeiro. O jogo de ida é no dia 12 de agosto, em Belo Horizonte (MG), ou seja; daqui pouco mais de um mês. Já a volta ocorre dia 19 de agosto, no Maracanã.

Paquetá foi titular em quatro dos cinco jogos do Brasil na Copa do Mundo. Ao todo, esteve em campo em 237 minutos, contribuindo com uma assistência (para Vini Jr) na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. O único jogo em que não atuou foi exatamente na eliminação para a Noruega, nas oitavas de final, no último domingo (5/7).

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