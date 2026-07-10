Barboza intensifica preparação e pode estrear pelo Palmeiras em jogo-treino

Alexander Barboza segue em fase de adaptação ao Palmeiras e intensificou a preparação para estrear com a camisa alviverde. Único reforço contratado pelo clube para o segundo semestre, o zagueiro já trabalha normalmente na Academia de Futebol, mas ainda não participou dos três jogos-treino realizados durante a intertemporada, contra Mauaense, Primavera e uma equipe formada por atletas do próprio elenco.

O defensor chegou ao clube sem qualquer problema físico. Ainda assim, a comissão técnica adotou um planejamento específico para controlar a carga de treinamentos e adaptar o jogador à rotina de trabalho do Palmeiras antes de liberá-lo para os primeiros minutos em campo.

Nos bastidores, a avaliação sobre Barboza é positiva. Pessoas que acompanham o dia a dia da equipe destacam o bom desempenho do zagueiro nas atividades. Assim, a expectativa é de que ele participe do jogo-treino deste sábado, diante do Juventus, o quarto teste da equipe antes da retomada das competições oficiais.

“Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar. O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar”, afirmou Barboza após ser anunciado pelo Palmeiras.

Palmeiras quer Barboza no retorno do Brasileirão

Além do jogo-treino, o defensor também mira a estreia oficial pelo Verdão. A expectativa é que ele esteja à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Coritiba, no dia 22 de julho, na volta do Campeonato Brasileiro.

A presença de Barboza na partida chegou a ser colocada em dúvida por causa de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No entanto, o Pleno do Tribunal acolheu o recurso apresentado pelo jogador. Assim, reduziu a suspensão de duas para uma partida, pena que já havia sido cumprida quando ainda defendia o Botafogo.

Antes de acertar com o Palmeiras, Barboza disputou 26 partidas pelo clube carioca em 2026, marcou dois gols e distribuiu três assistências. No elenco alviverde, ele disputa espaço com Benedetti, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo.

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