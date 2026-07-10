Barcelona acerta contratação de atacante alemão do Borussia Dortmund

O Barcelona chegou a um acordo com o Borussia Dortmund para a transferência de Karim Adeyemi. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, nesta sexta-feira (10), o negócio vai acontecer por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões), além de outros 7 milhões de euros (R$ 45 milhões) em bônus por metas relacionadas ao número de partidas disputadas e aos títulos conquistados pelo atacante no clube espanhol.

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A contratação faz parte da estratégia do Barcelona de reforçar o elenco com jogadores jovens, mas que já tenham experiência em alto nível, sem comprometer suas finanças. A primeira proposta dos catalães, de aproximadamente 20 milhões de euros, além de um percentual sobre uma futura venda, foi recusada pelo Borussia Dortmund, que inicialmente pedia cerca de 40 milhões de euros pelo atleta.

Apesar disso, o clube alemão acabou flexibilizando sua posição. Adeyemi tinha contrato até junho de 2027, mas recusou uma oferta de renovação no início deste ano. Ao mesmo tempo, o jogador teria deixado claro para a diretoria do Dortmund o desejo de deixar a Bundesliga em busca de novos desafios. Com receio de perder o jogador sem receber compensação financeira no futuro, o Dortmund decidiu negociar.

Para Adeyemi, a transferência também tem um significado especial. Além de realizar o sonho de vestir a camisa do Barcelona, o atacante voltará a trabalhar com Hansi Flick. Isto porque foi justamente o treinador quem lhe deu a primeira oportunidade na seleção principal da Alemanha, em 2021.

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